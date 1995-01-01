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Сетевое зарядное устройство Wifit GC1 45W, GaN, USB A + Type-C, черный

  • GC1 45W, GaN, USB A + Type-C, черный
  • GC1 45W, GaN, USB A + Type-C, черный
  • GC1 45W, GaN, USB A + Type-C, черный
  • GC1 45W, GaN, USB A + Type-C, черный
  • GC1 45W, GaN, USB A + Type-C, черный
  • GC1 45W, GaN, USB A + Type-C, черный
  • GC1 45W, GaN, USB A + Type-C, черный
Код товара:УТ-00081519
Артикул:WIF-WF016BK

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сетевое зарядное устройство с технологией GaN —Wifit GC1 45W, устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, заряжайте два устройства одновременно, встроенный интеллектуальный чип поможет автоматически идентифицировать устройства и при необходимости подобрать мощность быстрой зарядки для каждого из них. Компактный размер, портативность и уникальный внешний вид делает устройство незаменимым помощником в дороге. Материалы премиум-класса и встроенная защита от короткого замыкания и перенапряжения обеспечивают высокую безопасность устройства, широкая совместимость, устройство подходит для зарядки ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов

Характеристики:

  • Мощность: 45 Вт
  • Разъемы: USB C / A
  • Быстрая зарядка: Quick Charge + Power Delivery