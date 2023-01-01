Альбом с пластиковыми кармашками для 100 фотографий формата 15х20 см. Фотографии размещаются по одной на странице, рядом с каждой оставлено место для подписи. Обложка выполнена из искусственной кожи высокого качества, страницы надежно скреплены книжным переплетом. Классический, строгий дизайн.