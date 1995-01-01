Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотоальбом Walther 15x20 см 100 фото Classic, черный

  • 15x20 см 100 фото Classic, черный
  • 15x20 см 100 фото Classic, черный
  • 15x20 см 100 фото Classic, черный
Код товара:УТ-00063210
Артикул:ME373B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Альбом с пластиковыми кармашками для 100 фотографий формата 15х20 см. Фотографии размещаются по одной на странице, рядом с каждой оставлено место для подписи. Обложка выполнена из искусственной кожи высокого качества, страницы надежно скреплены книжным переплетом. Классический, строгий дизайн.