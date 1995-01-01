Фотоальбом Walther 15x20 см 100 фото Classic, черный
Код товара:УТ-00063210
Артикул:ME373B
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)15х20/23 см
Количество фотографий100 фото
Материал обложкиЭко-кожа / винил
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Размер альбома28 х 18 х 5.5 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницкнижный переплет
Описание
Альбом с пластиковыми кармашками для 100 фотографий формата 15х20 см. Фотографии размещаются по одной на странице, рядом с каждой оставлено место для подписи. Обложка выполнена из искусственной кожи высокого качества, страницы надежно скреплены книжным переплетом. Классический, строгий дизайн.