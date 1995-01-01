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Фотоальбом Walther 15x20 см 100 фото Classic, черный

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Код товара: УТ-00063210 Артикул: ME373B Код товара: УТ-00063210 Артикул: ME373B Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 15х20/23 см Количество фотографий 100 фото Материал обложки Эко-кожа / винил Материал страниц Бумага Тематика Классика Размер альбома 28 х 18 х 5.5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 15х20/23 см Количество фотографий 100 фото Материал обложки Эко-кожа / винил Материал страниц Бумага Тематика Классика Размер альбома 28 х 18 х 5.5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц книжный переплет Описание Альбом с пластиковыми кармашками для 100 фотографий формата 15х20 см. Фотографии размещаются по одной на странице, рядом с каждой оставлено место для подписи. Обложка выполнена из искусственной кожи высокого качества, страницы надежно скреплены книжным переплетом. Классический, строгий дизайн. Видео Наш обзор

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