Фотоальбом Walther 15x20 см 100 фото Classic, черный
Код товара : УТ-00063210
Артикул : ME373B
2 490 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Картон
Размер фотографии
15х20 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
100 фото
Описание
Альбом с пластиковыми кармашками для 100 фотографий формата 15х20 см. Фотографии размещаются по одной на странице, рядом с каждой оставлено место для подписи. Обложка выполнена из искусственной кожи высокого качества, страницы надежно скреплены книжным переплетом. Классический, строгий дизайн.