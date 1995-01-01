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Фотоальбом Walther 300 фото 10 x 15 см, Fun, синий (ME-111-L)

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Код товара: УТ-00076933 Артикул: ME111L Код товара: УТ-00076933 Артикул: ME111L Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 300 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Бумага Тематика Классика Размер альбома 32.5 х 24 х 5.5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 300 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Бумага Тематика Классика Размер альбома 32.5 х 24 х 5.5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц переплет Описание Альбом с кармашками для 300 фотографий формата 10х15 см. Белые бумажные страницы с пластиковыми кармашками для фотографий и широкими полями для подписи скреплены надежным книжным переплетом. Твердая обложка выполнена из плотного картона и покрыта фактурной матовой бумагой. Также предусмотрен кармашек для хранение CD / DVD диска или фотопленки в нарезке. Простой, но элегантный дизайн в современном стиле, множество цветовых вариантов обложки. Видео Наш обзор

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