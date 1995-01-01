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Фотоальбом Walther 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс

  • 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс
  • 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс
  • 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс
  • 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс
  • 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс
  • 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс
  • 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс
  • 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс
  • 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс
  • 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс
  • 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс
  • 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс
  • 30x30 см 100 страниц, Fun, Мокка-Мусс
Код товара:УТ-00095234
Артикул:FA208MM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Большой фотоальбом классического типа: фотографии вклеиваются на двусторонний скотч или уголки. Выполнен в книжном переплете с высококачественной бумажной обложкой цвета «Мокка-Мусс» (между прочим, выбран цветом года компанией Pantone в 2025 г). На лицевой стороне проделано квадратное окошко, в котором можно разместить фотографию размером 10x10 см. Альбом включает 100 плотных белых страниц из бескислотного фотокартона, которые проложены листами пергамина (кальки), чтобы фотографии на соседних страницах не слипались друг с другом. Предусмотрен кармашек для CD / DVD диска и нарезанных негативов.

Традиционные фотоальбомы требуют больше времени на оформление, но имеют и свои плюсы: можно размещать фотографии разных размеров, добавлять подписи и рисунки от руки, делать коллажи, добавлять журнальные или газетные вырезки, различные декоративные элементы и так далее.

Характеристики

  • Размер альбома: 30 х 30 х 5 см
  • Вес 1.39 кг
  • Количество листов / страниц: 100 / 50
  • Крепление фотографий: клей, уголки, скотч
  • Крепление страниц: книжный переплет
  • Материал обложки / страниц: бумага / бумага
  • Упаковка: термоусадочная пленка