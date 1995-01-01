Большой фотоальбом классического типа: фотографии вклеиваются на двусторонний скотч или уголки. Выполнен в книжном переплете с высококачественной бумажной обложкой цвета «Мокка-Мусс» (между прочим, выбран цветом года компанией Pantone в 2025 г). На лицевой стороне проделано квадратное окошко, в котором можно разместить фотографию размером 10x10 см. Альбом включает 100 плотных белых страниц из бескислотного фотокартона, которые проложены листами пергамина (кальки), чтобы фотографии на соседних страницах не слипались друг с другом. Предусмотрен кармашек для CD / DVD диска и нарезанных негативов.

Традиционные фотоальбомы требуют больше времени на оформление, но имеют и свои плюсы: можно размещать фотографии разных размеров, добавлять подписи и рисунки от руки, делать коллажи, добавлять журнальные или газетные вырезки, различные декоративные элементы и так далее.

Характеристики