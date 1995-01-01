Фотоальбом Walther 26x25 см 50 страниц, детский, Forrest Life
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Характеристики
Описание
Классический детский фотоальбом среднего размера, представленный в трех очаровательных вариантах дизайна, идеально подходит для детского сада или начальной школы. Книжный переплет, высококачественная ламинированная обложку с художественным принтом. Размеры 26 x 25 см: хорошо подходит для фотографий форматом до 15х20 или 15х23 см. 50 белых страниц из бескислотного фотокартона проложены белыми защитными листами из кальки (пергамина).
В серию также входят альбомы Be Happy (розовый) и Hello Bee (голубой).
Традиционные фотоальбомы требуют больше времени на оформление, но это окупается: можно вклеивать фотографии разных размеров, добавлять подписи и рисунки от руки, делать коллажи, добавлять журнальные или газетные вырезки, различные декоративные элементы и так далее. Каждый альбом получается очень индивидуальным, и потому особенно ценным.
Характеристики
- Размер альбома: 26 х 25 х 4 см
- Вес: 0.73 кг
- Количество листов / страниц: 25 / 50
- Крепление фотографий: клей, уголки, скотч
- Крепление страниц: книжный переплет
- Материал обложки / страниц: картон / бумага