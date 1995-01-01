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Фотоальбом Walther 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок

  • 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок
  • 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок
  • 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок
  • 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок
  • 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок
  • 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок
  • 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок
  • 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок
  • 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок
  • 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок
  • 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок
  • 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок
  • 22x16 см 40 страниц, Fun Trend, персиковый пушок
Код товара:УТ-00095230
Артикул:FA207PF

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный традиционный альбом подходит для вклеивания фотографий разных размеров: 9х13, 10х15, 13х18 см, а также для моментальных снимков Instax и Polaroid. Обложка монотонного цвета «Персиковый пушок» выполнена из текстурированной бумаги, в центре расположено окошко 6х6 см для фотографии или рисунка. Минималистичный современный дизайн. Размер страницы: приблизительно 20 х 15 см. Белые листы из плотной бескислотной бумаги со вставками из пергамина (кальки).

Традиционные альбомы открывают простор для фантазии: здесь можно приклеивать фотографии разных размеров, делать коллажи, добавлять вырезки, наклейки и прочие украшения. Такой альбом оформлять сложнее, но зато потом он будет радовать вас и ваших наследников десятилетиями. Не забывайте использовать специальный клей или клейкие уголки – обычный универсальный клей может испортить изображение из-за своего агрессивного химического состава.

Характеристики

  • Размер альбома: 22 х 16 х 3 см,
  • Вес: 0.3 кг
  • Количество листов / страниц: 20 / 40
  • Крепление фотографий: клей, уголки, скотч
  • Крепление страниц: книжный переплет
  • Материал обложки / страниц: картон / бумага