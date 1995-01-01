Фотоальбом Walther 30x30 см 60 страниц, Variety (гора)
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Характеристики
Описание
Традиционный альбом для вклеивания фотографий любого размера. 60 белых плотных страниц со вставками из пергамина (кальки). Твердая книжная обложка из ламинированного картона и классический переплет. Дизайн обложки: пейзаж (горы). Хорошо подходит для хранения снимков из путешествий.
Традиционные альбомы - лучший вариант для творческого оформления и скрапбукинга. Вы можете размещать фотографии как вам больше нравится: горизонтально, вертикально, под углом, отрезать лишнее, добавлять любые подписи, рисунки от руки, журнальные и газетные вырезки, различные украшения, делать коллажи и так далее. Конечно, такое оформление занимает больше времени, но зато результат - всегда уникален и интересен для просмотра.