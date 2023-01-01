Фотоальбом Walther 30 x 30 см 100 cтраниц, Fun, серый
Код товара : УТ-00016869
Артикул : FA208X
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Характеристики
Описание
Традиционный альбом для вклеивания фотографий любого размера. 50 белых плотных листов со вставками из пергамина (кальки). Есть кармашек для хранения компакт-дисков и негативов. Оконце на обложке позволяет поставить туда личную фотографию или картинку. Твердая книжная обложка и классический переплет.
Традиционные альбомы - лучший вариант для творческого оформления и скрапбукинга. Вы можете размещать фотографии как вам больше нравится: горизонтально, вертикально, под углом, отрезать лишнее, добавлять любые подписи, рисунки от руки, журнальные и газетные вырезки, различные украшения, делать коллажи и так далее. Конечно, такое оформление занимает больше времени, но зато результат - всегда уникален и интересен для просмотра.