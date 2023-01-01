Мини-альбом на 40 фотографий формата 10х15 см. Обложка и страницы выполнены из пластика, обложка усилена картонной основой с нейтральным рисунком разных цветов (в ассортименте). Основу можно извлечь и заменить на личное фото или картинку для персонализации альбома.