Фотоальбом Walther 10x15 см 40 фото Simply
Код товара : УТ-00036264
Артикул : MA522
390 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Пластик
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
40 фото
Описание
Мини-альбом на 40 фотографий формата 10х15 см. Обложка и страницы выполнены из пластика, обложка усилена картонной основой с нейтральным рисунком разных цветов (в ассортименте). Основу можно извлечь и заменить на личное фото или картинку для персонализации альбома.