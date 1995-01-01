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Фотоальбом Walther 10x15см 40 фото, Pure, 4 цвета ассорти

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Код товара: УТ-00087684 Артикул: MA558 Код товара: УТ-00087684 Артикул: MA558 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 40 фото Материал обложки Пластик Материал страниц Пластик Тематика Классика Размер альбома 13 х 17 х 1 см Количество листов / страниц 20 / 40 Крепление фотографий кармашки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 40 фото Материал обложки Пластик Материал страниц Пластик Тематика Классика Размер альбома 13 х 17 х 1 см Количество листов / страниц 20 / 40 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц термосварка Описание Мини-альбом на 40 фотографий. Минималистичный дизайн, ассорти из 4 цветов обложки: красный, морской волны, пастельно-розовый и светло-серый. Этот лицевой лист обложки можно извлечь, подписать, раскрасить, заменить на вашу личную фотографию или открытку. Внутри черные пластиковые страницы, по 1 фотографии на листе. Видео Наш обзор

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