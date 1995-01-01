Фотоальбом Walther 10x15см 40 фото, Pure, 4 цвета ассорти
Код товара:УТ-00087684
Артикул:MA558
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий40 фото
Материал обложкиПластик
Материал страницПластик
ТематикаКлассика
Размер альбома13 х 17 х 1 см
Количество листов / страниц20 / 40
Крепление фотографийкармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Мини-альбом на 40 фотографий. Минималистичный дизайн, ассорти из 4 цветов обложки: красный, морской волны, пастельно-розовый и светло-серый. Этот лицевой лист обложки можно извлечь, подписать, раскрасить, заменить на вашу личную фотографию или открытку. Внутри черные пластиковые страницы, по 1 фотографии на листе.