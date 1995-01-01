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Фотоальбом Walther 10x15см 40 фото, Pure, 4 цвета ассорти

  • 10x15см 40 фото, Pure, 4 цвета ассорти
  • 10x15см 40 фото, Pure, 4 цвета ассорти
  • 10x15см 40 фото, Pure, 4 цвета ассорти
  • 10x15см 40 фото, Pure, 4 цвета ассорти
  • 10x15см 40 фото, Pure, 4 цвета ассорти
Код товара:УТ-00087684
Артикул:MA558

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мини-альбом на 40 фотографий. Минималистичный дизайн, ассорти из 4 цветов обложки: красный, морской волны, пастельно-розовый и светло-серый. Этот лицевой лист обложки можно извлечь, подписать, раскрасить, заменить на вашу личную фотографию или открытку. Внутри черные пластиковые страницы, по 1 фотографии на листе.