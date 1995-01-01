Фотоальбом Walther 200 фото 10х15 см MONZA, белый
Код товара:УТ-00083194
Артикул:ME138W
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиЭкокожа
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницкнижный переплёт
Описание
Walther MONZA - классический фотоальбом с кармашками на 200 фотографий формата 10х15 см. Поля для подписей к фотографиям. Альбомы Walther производятся немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Фабрика находится в городе Неттеталь (Северный Рейн-Вестфалия).
Характеристики:
- Формат фотографий: 10x15 см
- Количество фотографий: 200 шт
- Материал обложки: кожзаменитель
- Цвет страниц: белый
- Тип альбома: альбом с карманами
- Стиль альбома: классический
- Страна: Германия