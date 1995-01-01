Выпуклый светофильтр с линейной огранкой (призмой) создает специальный эффект многократно раздваивающегося изображения, который можно использовать в творческой фото- и видеографии (портретная съемка, музыкальные клипы, рекламные ролики, художественное кино и так далее). Характер двоения зависит от фокусного расстояния: на широкоугольных объективах дублирующиеся объекты разносятся дальше друг от друга, на длиннофокусных – выглядят более сжато.

Фильтр вращается в оправе, от этого зависит направление раздвоения. Вращая фильтр во время записи видео можно получить ретро-эффект головокружения, популярный в кино и на телевидении в 70-80-е годы. Используя призму вместе с одновременным зуммированием во время записи видео (транстрав), можно получить еще более необычный эффект съезжающихся или разъезжающихся раздвоенных объектов.

Нужно отметить, что двоение с помощью призмы выглядит очень органично, естественно. Добиться аналогичного эффекта с помощью графических или видеоредакторов возможно, но требует достаточно серьезных усилий.

Фильтр выполнен из боросиликатного коронного стекла K9, оправа – из алюминиевого сплава. В комплекте идет чехол и тканевая салфетка для чистки оптики.