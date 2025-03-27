Светофильтр конусовидной формы создает очень необычный спецэффект: объект, находящийся в центральном круге, отображается резко, без искажений, в то время как вокруг него закручивается вихреобразный ореол. Эффект зависит от нескольких параметров, включая фокусное расстояние объектива и выбранную диафрагму (рекомендованный диапазон: f/2.8 ~ f/8). Очень многое также зависит от характера освещения: мягкий заполняющий свет создает, соответственно, пастельно-мягкое размытие, в то время как яркий контровой свет (например, лучи солнца, концертные прожектора или фары автомобилей) создают очень яркие, четко очерченные линии.

Эффект можно использовать в творческой фото- и видеографии: портретная, предметная или пейзажная съемка, музыкальные клипы, рекламные ролики, художественное кино и так далее. Halo Prism – это, конечно, не фильтр для постоянного ношения, но несколько удачных фото, включенных в серию с обычными снимками, способны создать настоящий «вау-эффект», который очень сложно сымитировать на этапе постобработки.

Фильтр выполнен из минерального (боросиликатного) стекла K9, обеспечивающего превосходную резкость и устойчивого к появлению царапин, а оправа изготавливается из алюминиевого сплава.

В комплекте идет чехол и тканевая салфетка для чистки оптики.