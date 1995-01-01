Специальный эффектный светофильтр Walking Way Blue Streak придает изображению ореолы в виде полос света, которые исходят от ярких источников света в кадре. Это отчасти напоминает эффект анаморфотных линз, но работает значительно более выраженно. Кроме того, наклон полос можно изменять по своему желанию, вращая фильтр в оправе. Цвет ореолов получается преимущественно сине-голубой, но если источник света окрашен сам по себе (например, красные стоп-сигналы автомобилей или оранжевые лампы уличного освещения), то ореол принимает цвет источника. Также по протяженности ореола могут возникать радужные переливы: например, синий - зеленый - фиолетовый - желтый.

Фильтр выполнен из минерального оптического стекла марки K10 производства Asahi Glass Inc. (Япония). На поверхности стекла протравлены синие параллельные линии с шагом 2 мм между ними. Данные фильтры не покрываются просветляющим покрытием, поэтому при сильном контровом свете возможно появление дополнительных бликов. Оправа выполнена из анодированного алюминия. Несколько подобных фильтров (например, Blue Streak и Gold Streak) можно совмещать друг с другом для комбинированного эффекта.

Подобные фильтры обычно используются для коротких кадров (длиной не более нескольких секунд) в рекламе, клипах и других областях видеографии. Их также можно использовать и в фотографии.

В комплект входит светофильтр и пластиковый футляр для его хранения.