Диффузионный светофильтр. На поверхность Black Mist фильтров наносятся небольшие черные частички, которые рассеивают входящий свет, создавая светящиеся ореолы вокруг источников света. Светофильтры Walking Way Black Mist выпускаются с 3 степенями эффекта, от самого слабого к самому сильному: 1/8, 1/4, 1/2. Фильтры 1/2 создают очень сильные гало, как будто свет проходит через плотный туман или пар. Иногда говорится про то, что фильтры Black Mist позволяют немного разгладить мелкие морщинки и поры кожи при портретной съемке, но подобный эффект у фильтров этого типа довольно незначительный, едва заметный. При этом фильтры 1/2-1/4 могут усилить блеск кожи от ярких осветителей, вспышек или прямых солнечных лучей, что не всегда желательно. Они также немного сглаживают контраст, резкие переходы из света в тень, но в этой области эффект опять же малозаметен, для смягчения контраста лучше подходят софт-фильтры.

К источникам света относятся, в том числе, и расфокусированные блики, поэтому фильтр отчасти смягчает характер боке. При этом Black Mist фильтры не оказывают заметного влияния на резкость изображения, в отличие от софт-фильтров. Обычно используются в портретной съемке, также хорошо подходят для пейзажа, архитектуры – при съемке в золотые часы, когда солнце висит низко над горизонтом, или в сумерки, когда работает уличное освещение.

Фильтры Walking Way Black Mist выполняются из минерального оптического стекла с многослойным просветлением для защиты от ореолов и бликов. Светопропускаемость составляет около 88%. Верхний слой покрытия – твердый, устойчивый к царапинам. Он также обладает олеофобными и водоотталкивающими свойствами: капли воды быстро скатываются с поверхности, не оставляя следа, отпечатки пальцев легко счищаются. Черненая оправа изготавливается из алюминиевого сплава. Толщина оправы составляет 3.2 мм (не считая резьбу, которая закручивается в объектив), поэтому такой фильтр можно использовать с широкоугольными объективами, не опасаясь усиления виньетирования.