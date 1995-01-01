Описание

Перьевая технология самого высокого уровня

Наше перо Pro Pen 2 сконструировано таким образом, чтобы стать естественным продолжением руки художника. Поднимите свою работу на новый уровень благодаря исключительной чувствительности и быстро реагирующему управлению. Его особенности:

Эргономичная форма

Высокая чувствительность

Распознавание наклона (+/- 60 уровней)

Практически нулевая задержка

Ластик с обратного конца – также с учетом силы нажатия. Может использоваться как вторая кисть.

Без батареек

Создан для профессионалов

Разработанный с учетом пожеланий наших клиентов, Wacom Intuos Pro изготавливается из материалов исключительно высокого качества и досконально протестирован на соответствие потребностям профессионалов.

Выбор творческих людей

Графические планшеты Wacom, обладающие доказанным превосходством и долговечностью, уже давно признаны профессионалами творческих специальностей эталоном качества.

Приспосабливается к потребностям

Выбор из множества перьев позволяет настроить планшет под собственные предпочтения. Кроме этого, имеется простое назначение настраиваемых клавиш ExpressKey™ (6 клавиш), сенсорное кольцо Touch Ring (полностью бесшумное) и боковые кнопки пера.

Беспроводное подключение по Bluetooth