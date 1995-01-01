Графический планшет Wacom Intuos Pro S Small (2019, PTH460K0B)
Код товара : УТ-00035520
Артикул : PTH460K0B
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Беспроводное подключение
Bluetooth
Клавиши ExpressKey
6 клавиш
Питание
от USB + встроенный аккумулятор
Другие характеристики
Вес
450 г
Вес (брутто), г
0.570
Экран
Перо
Intuos Pro Pen 2
Рабочая поверхность
16 х 10 см
Соотношение сторон
16:10
Степени давления
8192
Описание
Перьевая технология самого высокого уровня
Наше перо Pro Pen 2 сконструировано таким образом, чтобы стать естественным продолжением руки художника. Поднимите свою работу на новый уровень благодаря исключительной чувствительности и быстро реагирующему управлению. Его особенности:
- Эргономичная форма
- Высокая чувствительность
- Распознавание наклона (+/- 60 уровней)
- Практически нулевая задержка
- Ластик с обратного конца – также с учетом силы нажатия. Может использоваться как вторая кисть.
- Без батареек
Создан для профессионалов
Разработанный с учетом пожеланий наших клиентов, Wacom Intuos Pro изготавливается из материалов исключительно высокого качества и досконально протестирован на соответствие потребностям профессионалов.
Выбор творческих людей
Графические планшеты Wacom, обладающие доказанным превосходством и долговечностью, уже давно признаны профессионалами творческих специальностей эталоном качества.
Приспосабливается к потребностям
Выбор из множества перьев позволяет настроить планшет под собственные предпочтения. Кроме этого, имеется простое назначение настраиваемых клавиш ExpressKey™ (6 клавиш), сенсорное кольцо Touch Ring (полностью бесшумное) и боковые кнопки пера.
Беспроводное подключение по Bluetooth