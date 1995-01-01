Диск VS DVD+RW 4,7 GB 4x Slim, 5 шт.

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Код товара: УТ-00060224 Артикул: VSDVDPRWSL501 Код товара: УТ-00060224 Артикул: VSDVDPRWSL501 Тип носителя DVD-RW Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Тип носителя DVD-RW Описание Оптический перезаписываемый однослойный диск. Практичный выбор для многократной записи большого объема информации и рассчитан на неограниченый срок хранения информации. Соответствует мировым стандартам качества записываемых DVD+RW:DVD+RW Basic Format Specifications v.1.2

Объем записываемой информации: 4,7 Gb / 120 минут ( video SP )

Высокая скорость записи: 4х

Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R

Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD-устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW

Оптимальное соотношение цены и качества. Поставляется в стандартной упаковке по 5 штук в коробке Slim case Видео Наш обзор

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