Диск VS DVD+RW 4,7 GB 4x Slim, 1шт
Код товара : УТ-00060223
Артикул : VSDVDPRWSL01
120 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Оптический перезаписываемый однослойный диск. Практичный выбор для многократной записи большого объема информации и рассчитан на неограниченый срок хранения информации.
- Соответствует мировым стандартам качества записываемых DVD+RW:DVD+RW Basic Format Specifications v.1.2
- Объем записываемой информации: 4,7 Gb / 120 минут ( video SP )
- Высокая скорость записи: 4х
- Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R
- Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD-устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW
- Оптимальное соотношение цены и качества.