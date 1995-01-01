Диск VS DVD+RW 4,7 GB 4x Slim, 1 шт.
Код товара:УТ-00060223
Артикул:VSDVDPRWSL01
Товар не найден
Характеристики
Тип носителяDVD-RW
Описание
Оптический перезаписываемый однослойный диск. Практичный выбор для многократной записи большого объема информации и рассчитан на неограниченый срок хранения информации.
- Соответствует мировым стандартам качества записываемых DVD+RW:DVD+RW Basic Format Specifications v.1.2
- Объем записываемой информации: 4,7 Gb / 120 минут ( video SP )
- Высокая скорость записи: 4х
- Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R
- Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD-устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW
- Оптимальное соотношение цены и качества.