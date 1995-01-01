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Диск VS DVD+RW 4,7 GB 4x Slim, 1 шт.

Код товара:УТ-00060223
Артикул:VSDVDPRWSL01

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Оптический перезаписываемый однослойный диск. Практичный выбор для многократной записи большого объема информации и рассчитан на неограниченый срок хранения информации.

  • Соответствует мировым стандартам качества записываемых DVD+RW:DVD+RW Basic Format Specifications v.1.2
  • Объем записываемой информации: 4,7 Gb / 120 минут ( video SP )
  • Высокая скорость записи: 4х
  • Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R
  • Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD-устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW
  • Оптимальное соотношение цены и качества.