Оптический перезаписываемый однослойный диск. Практичный выбор для многократной записи большого объема информации и рассчитан на неограниченый срок хранения информации. Соответствует мировым стандартам качества записываемых DVD+RW:DVD+RW Basic Format Specifications v.1.2 Объем записываемой информации: 4,7 Gb / 120 минут ( video SP ) Высокая скорость записи: 4х Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD-устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW Оптимальное соотношение цены и качества.