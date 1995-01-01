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Диск VS DVD+R 4,7 GB 16x Slim, 5 шт.

  • DVD+R 4,7 GB 16x Slim, 5шт
  • DVD+R 4,7 GB 16x Slim, 5шт
  • DVD+R 4,7 GB 16x Slim, 5шт
Код товара:УТ-00060217
Артикул:VSDVDPRSL501

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Cоответствует мировым стандартам качества записываемых DVD+R:DVD+R Part I Single Layer, Basic Format Specifications v.1.2
  • Объем записываемой информации 4,7 Gb/120 мин (video SP)
  • Высокая скорость записи 1-16х
  • Предназначен для однократной записи данных
  • Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW
  • Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R
  • Идеально подходит для архивации данных
  • Оптимальное соотношение цены и качества

Поставляется в стандартной упаковке по 5 штук в Slim case