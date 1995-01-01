Диск VS DVD+R 4,7 GB 16x Slim, 5 шт.

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Код товара: УТ-00060217 Артикул: VSDVDPRSL501 Код товара: УТ-00060217 Артикул: VSDVDPRSL501 Тип носителя DVD-R Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Тип носителя DVD-R Описание Cоответствует мировым стандартам качества записываемых DVD+R:DVD+R Part I Single Layer, Basic Format Specifications v.1.2

Объем записываемой информации 4,7 Gb/120 мин (video SP)

Высокая скорость записи 1-16х

Предназначен для однократной записи данных

Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW

Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R

Идеально подходит для архивации данных

Оптимальное соотношение цены и качества Поставляется в стандартной упаковке по 5 штук в Slim case Видео Наш обзор

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