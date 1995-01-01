Диск VS DVD+R 4,7 GB 16x Slim, 5 шт.
Код товара:УТ-00060217
Артикул:VSDVDPRSL501
Товар не найден
Характеристики
Тип носителяDVD-R
Описание
- Cоответствует мировым стандартам качества записываемых DVD+R:DVD+R Part I Single Layer, Basic Format Specifications v.1.2
- Объем записываемой информации 4,7 Gb/120 мин (video SP)
- Высокая скорость записи 1-16х
- Предназначен для однократной записи данных
- Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW
- Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R
- Идеально подходит для архивации данных
- Оптимальное соотношение цены и качества
Поставляется в стандартной упаковке по 5 штук в Slim case