Диск VS DVD+R 4,7 GB 16x Slim, 5шт
Код товара : УТ-00060217
Артикул : VSDVDPRSL501
350 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
- Cоответствует мировым стандартам качества записываемых DVD+R:DVD+R Part I Single Layer, Basic Format Specifications v.1.2
- Объем записываемой информации 4,7 Gb/120 мин (video SP)
- Высокая скорость записи 1-16х
- Предназначен для однократной записи данных
- Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW
- Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R
- Идеально подходит для архивации данных
- Оптимальное соотношение цены и качества
Поставляется в стандартной упаковке по 5 штук в Slim case