Cоответствует мировым стандартам качества записываемых DVD+R:DVD+R Part I Single Layer, Basic Format Specifications v.1.2 Объем записываемой информации 4,7 Gb/120 мин (video SP) Высокая скорость записи 1-16х Предназначен для однократной записи данных Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R Идеально подходит для архивации данных Оптимальное соотношение цены и качества Поставляется в стандартной упаковке по 5 штук в Slim case