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Диск VS DVD+R 4,7 GB 16x Slim, 1шт

Код товара:УТ-00060216
Артикул:VSDVDPRSL01

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Объем записываемой информации 4,7 Gb/120 мин (video SP). Высокая скорость записи 1-16х. Поверхность диска пригодна для струйной фотопечати. Предназначен для однократной записи данных. Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD-R/RW. Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD-R. Идеально подходит для архивации данных.