Диск VS DVD+R 4,7 GB 16x Slim, 1шт
Код товара:УТ-00060216
Артикул:VSDVDPRSL01
Товар не найден
Характеристики
Тип носителяDVD-R
Описание
Объем записываемой информации 4,7 Gb/120 мин (video SP). Высокая скорость записи 1-16х. Поверхность диска пригодна для струйной фотопечати. Предназначен для однократной записи данных. Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD-R/RW. Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD-R. Идеально подходит для архивации данных.