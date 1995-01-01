Диски VS DVD+R 4.7 GB 16x Cake Box, 10 шт.



Код товара: УТ-00080284 Артикул: VSDVDPRCB1001 Код товара: УТ-00080284 Артикул: VSDVDPRCB1001 Тип носителя DVD-R Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Тип носителя DVD-R Описание Упаковка типа Cake Box: 10 стандартных DVD+R дисков емкостью 4.7 Гб. Скорость записи: 16х. Неперезаписываемые оптические диски хорошо подходят для длительного (архивного) хранения информации (фото, видео, аудио). При бережном хранении они сохранят важные данные на протяжении долгих лет. Видео Наш обзор

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