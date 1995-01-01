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Диски VS DVD+R 4.7 GB 16x Cake Box, 10 шт.

Код товара:УТ-00080284
Артикул:VSDVDPRCB1001

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Упаковка типа Cake Box: 10 стандартных DVD+R дисков емкостью 4.7 Гб. Скорость записи: 16х. Неперезаписываемые оптические диски хорошо подходят для длительного (архивного) хранения информации (фото, видео, аудио). При бережном хранении они сохранят важные данные на протяжении долгих лет.