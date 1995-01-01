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Диск VS DVD-RW 4,7 GB 4x Slim, 5 шт.

  • DVD-RW 4,7 GB 4x Slim, 5шт
  • DVD-RW 4,7 GB 4x Slim, 5шт
  • DVD-RW 4,7 GB 4x Slim, 5шт
Код товара:УТ-00060222
Артикул:VSDVDRWSL501

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

практичный выбор для многократной записи большого объема информации и рассчитан на неограниченый срок хранения информации.

  • Cоответствует мировым стандартам качества записываемых DVD-RW: DVD Specifications for Re-recordable Disc for General (DVD-RW) Part I, v.1.2
  • Объем записываемой информации: 4,7 Gb / 120 минут ( video SP )
  • Высокая скорость записи: 4х
  • Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD-R
  • Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD-устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD-RW
  • Оптимальное соотношение цены и качества.

Поставляется в стандартной упаковке по 1 штуке в Slim case