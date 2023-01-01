Практичный выбор для многократной записи большого объема информации и рассчитан на неограниченый срок хранения информации. Cоответствует мировым стандартам качества записываемых DVD-RW: DVD Specifications for Re-recordable Disc for General (DVD-RW) Part I, v.1.2 Объем записываемой информации: 4,7 Gb / 120 минут ( video SP ) Высокая скорость записи: 4х Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD-R Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD-устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD-RW Оптимальное соотношение цены и качества. Поставляется в стандартной упаковке по 1 штуке в Slim case