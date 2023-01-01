Диск VS DVD-RW 4,7 GB 4x Slim, 5шт
Код товара : УТ-00060222
Артикул : VSDVDRWSL501
490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
практичный выбор для многократной записи большого объема информации и рассчитан на неограниченый срок хранения информации.
- Cоответствует мировым стандартам качества записываемых DVD-RW: DVD Specifications for Re-recordable Disc for General (DVD-RW) Part I, v.1.2
- Объем записываемой информации: 4,7 Gb / 120 минут ( video SP )
- Высокая скорость записи: 4х
- Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD-R
- Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD-устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD-RW
- Оптимальное соотношение цены и качества.
Поставляется в стандартной упаковке по 1 штуке в Slim case