Диски VS DVD-RW 4,7 GB 4x Cake Box, 10 шт.

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Код товара: УТ-00080285 Артикул: VSDVDRWCB1001 Код товара: УТ-00080285 Артикул: VSDVDRWCB1001 Тип носителя DVD-RW Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Тип носителя DVD-RW Описание 10 перезаписываемых DVD-RW дисков в пластиковой упаковке на шпинделе (cake box). Стандартная емкость 4.7 Гб, максимальная скорость записи: 4х. Видео Наш обзор

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