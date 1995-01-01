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Диски VS DVD-RW 4,7 GB 4x Cake Box, 10 шт.

  • DVD-RW 4,7 GB 4x Cake Box, 10 шт.
  • DVD-RW 4,7 GB 4x Cake Box, 10 шт.
  • DVD-RW 4,7 GB 4x Cake Box, 10 шт.
Код товара:УТ-00080285
Артикул:VSDVDRWCB1001

Товар не найден

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Описание

10 перезаписываемых DVD-RW дисков в пластиковой упаковке на шпинделе (cake box). Стандартная емкость 4.7 Гб, максимальная скорость записи: 4х.