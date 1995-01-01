Диск VS DVD-R 4.7 GB 16x Slim Ink Print, 5 шт.
Код товара:УТ-00060220
Артикул:VSDVDRIPSL501
Товар не найден
Характеристики
Тип носителяDVD-R
Описание
Cоответствует мировым стандартам качества записываемых DVD-R:DVD-R for General V.2.0. Объем записываемой информации 4,7 Gb/120 мин(video SP) Высокая скорость записи 1-16х. Поверхность диска пригодна для струйной фотопечати. Предназначен для однократной записи данных. Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания. Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD-R. Идеально подходит для архивации данных. Имеет неограниченный срок хранения информации при соблюдении правил эксплуатации. Оптимальное соотношение цены и качества