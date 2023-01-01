Cоответствует мировым стандартам качества записываемых DVD-R. В упаковке 5 дисков, каждый в индивидуальном тонком кейсе. Объем записываемой информации 4.7 Гбайт или 120 мин. видео (SP). Высокая скорость записи 1-16х. Предназначен для однократной записи данных. Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания. Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD-R. Идеально подходит для архивации данных. Имеет неограниченный срок хранения информации при соблюдении правил эксплуатации. Оптимальное соотношение цены и качества.