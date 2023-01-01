Диск VS DVD-R 4.7 GB 16x Slim 5 шт.
Код товара : УТ-00066926
Артикул : VSDVDRSL501
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Cоответствует мировым стандартам качества записываемых DVD-R. В упаковке 5 дисков, каждый в индивидуальном тонком кейсе. Объем записываемой информации 4.7 Гбайт или 120 мин. видео (SP). Высокая скорость записи 1-16х. Предназначен для однократной записи данных. Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания. Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD-R. Идеально подходит для архивации данных. Имеет неограниченный срок хранения информации при соблюдении правил эксплуатации. Оптимальное соотношение цены и качества.