Диск VS DVD-R 4.7 GB 16x Slim 5 шт.

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Код товара: УТ-00066926 Артикул: VSDVDRSL501 Код товара: УТ-00066926 Артикул: VSDVDRSL501 Тип носителя DVD-R Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Тип носителя DVD-R Описание Cоответствует мировым стандартам качества записываемых DVD-R. В упаковке 5 дисков, каждый в индивидуальном тонком кейсе. Объем записываемой информации 4.7 Гбайт или 120 мин. видео (SP). Высокая скорость записи 1-16х. Предназначен для однократной записи данных. Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания. Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD-R. Идеально подходит для архивации данных. Имеет неограниченный срок хранения информации при соблюдении правил эксплуатации. Оптимальное соотношение цены и качества. Видео Наш обзор

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