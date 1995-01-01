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Диск VS CD-RW 80 4-12x Slim, 1 шт

  • CD-RW 80 4-12x Slim, 1шт
  • CD-RW 80 4-12x Slim, 1шт
  • CD-RW 80 4-12x Slim, 1шт
Код товара:УТ-00060215
Артикул:VSCDRWSL01

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Практичный выбор для многократной записи информации и рассчитан на длительный срок использования.
Современные технологии производства обеспечивают стабильное качество при многократной записи на один и тот же носитель CD-RW.

  • Cоответствует мировым стандартам качества записываемых CD-R:СD-RW Orange Book, Part III
  • Объем записываемой информации 700 Mb/80 мин
  • Высокая скорость записи 4-12х
  • Предназначен для многократной записи данных
  • Совместим со всеми приводами и записывающими устройствами формата CD-RW,4-12x
  • Идеально подходит для архивации данных
  • Гарантия надежности и качества
  • Оптимальное соотношение цены и качества