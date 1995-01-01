Диск VS CD-RW 80 4-12x Slim, 1 шт

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Код товара: УТ-00060215 Артикул: VSCDRWSL01 Код товара: УТ-00060215 Артикул: VSCDRWSL01 Тип носителя CD-RW Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Тип носителя CD-RW Описание Практичный выбор для многократной записи информации и рассчитан на длительный срок использования.

Современные технологии производства обеспечивают стабильное качество при многократной записи на один и тот же носитель CD-RW. Cоответствует мировым стандартам качества записываемых CD-R:СD-RW Orange Book, Part III

Объем записываемой информации 700 Mb/80 мин

Высокая скорость записи 4-12х

Предназначен для многократной записи данных

Совместим со всеми приводами и записывающими устройствами формата CD-RW,4-12x

Идеально подходит для архивации данных

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