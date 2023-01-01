Диск VS CD-RW 80 4-12x Slim, 1шт
Код товара : УТ-00060215
Артикул : VSCDRWSL01
95 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Практичный выбор для многократной записи информации и рассчитан на длительный срок использования.
Современные технологии производства обеспечивают стабильное качество при многократной записи на один и тот же носитель CD-RW.
- Cоответствует мировым стандартам качества записываемых CD-R:СD-RW Orange Book, Part III
- Объем записываемой информации 700 Mb/80 мин
- Высокая скорость записи 4-12х
- Предназначен для многократной записи данных
- Совместим со всеми приводами и записывающими устройствами формата CD-RW,4-12x
- Идеально подходит для архивации данных
- Гарантия надежности и качества
- Оптимальное соотношение цены и качества