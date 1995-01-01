Диск VS CD-R 80 52x Cake Box, 10 шт
Код товара:УТ-00060210
Артикул:VSCDRCB1001
Товар не найден
Характеристики
Тип носителяCD-R
Описание
СD-R VS - это прежде всего оптимальное решение стандартных задач. Современные технологии производства обеспечивают стабильную устойчивость записи и сохранность информации при самых высоких скоростях. Реализованые в CD-R VS идеи и технологии позволили нам предложить наилучшее соотношение цена/качество.
- Cоответствует мировым стандартам качества записываемых CD-R
- Объем записываемой информации 700 Mb/80 мин
- Высокая скорость записи 1-52х
- Предназначен для однократной записи данных
- Совместим со всеми приводами и записывающими устройствами, имеющимися на рынке
- Идеально подходит для архивации данных ( музыка, видео, графика, фото и т.д. )
- Гарантия надежной сохранности информации