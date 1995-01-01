Диск VS CD-R 80 52x Cake Box, 10 шт



Код товара: УТ-00060210 Артикул: VSCDRCB1001 Код товара: УТ-00060210 Артикул: VSCDRCB1001 Тип носителя CD-R Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Тип носителя CD-R Описание СD-R VS - это прежде всего оптимальное решение стандартных задач. Современные технологии производства обеспечивают стабильную устойчивость записи и сохранность информации при самых высоких скоростях. Реализованые в CD-R VS идеи и технологии позволили нам предложить наилучшее соотношение цена/качество. Cоответствует мировым стандартам качества записываемых CD-R

Объем записываемой информации 700 Mb/80 мин

Высокая скорость записи 1-52х

Предназначен для однократной записи данных

Совместим со всеми приводами и записывающими устройствами, имеющимися на рынке

Идеально подходит для архивации данных ( музыка, видео, графика, фото и т.д. )

Гарантия надежной сохранности информации Видео Наш обзор

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