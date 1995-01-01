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Диск VS CD-R 80 52x Cake Box, 10 шт

Код товара:УТ-00060210
Артикул:VSCDRCB1001

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

СD-R VS - это прежде всего оптимальное решение стандартных задач. Современные технологии производства обеспечивают стабильную устойчивость записи и сохранность информации при самых высоких скоростях. Реализованые в CD-R VS идеи и технологии позволили нам предложить наилучшее соотношение цена/качество.

  • Cоответствует мировым стандартам качества записываемых CD-R
  • Объем записываемой информации 700 Mb/80 мин
  • Высокая скорость записи 1-52х
  • Предназначен для однократной записи данных
  • Совместим со всеми приводами и записывающими устройствами, имеющимися на рынке
  • Идеально подходит для архивации данных ( музыка, видео, графика, фото и т.д. )
  • Гарантия надежной сохранности информации