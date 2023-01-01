СD-R VS - это прежде всего оптимальное решение стандартных задач. Современные технологии производства обеспечивают стабильную устойчивость записи и сохранность информации при самых высоких скоростях. Реализованые в CD-R VS идеи и технологии позволили нам предложить наилучшее соотношение цена/качество.