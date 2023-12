Перед Вами современный оптический носитель от компании VS - диск VS BD-R 25GВ. Большой опыт в разработке и выпуске оптических дисков позволил компании создать такой продукт, который обладает по-настоящему впечатляющими возможностями. Представленный диск имеет повышенную вместимость, поэтому в Вашем распоряжении окажутся сразу 25 ГБ для размещения информации любого типа. Диск поставляется в специальной упаковке, которая способна надежно защитить внутреннее содержимое от большинства внешних неблагоприятных воздействий. Для работы с представленным типом носителя не требуется каких-либо специальных знаний, поэтому с VS BD-R 25GВ сможет работать пользователь любого уровня. Данный диск обладает стандартными размерами. Его диаметр остановился на отметке 12 см, поэтому он совместим с большинством современных дисководов.