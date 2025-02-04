Voigtlander выпускает 2 версии объектива Ultron 35mm f/2 Aspherical для камер Leica M: Type I и Type II. Они отличаются между собой только внешним видом: первая версия выполнена в стилистике оптики 1950-х годов, вторая – в стиле 70-х, без насечек на кольце фокусировки, но с классическим рычажком с углублением для пальца. Вес объектива Type II немного увеличился: со 170 до 210 г. И если Type I выпускается только в черном цвете, Type II выпускается в двух вариантах на выбор: черном или серебристом. По оптике версии между собой не отличаются.

Ultron 35mm f/2.0 Aspherical сочетает в себе классический дизайн и самые передовые технологии, которые только доступны в производстве оптики: асферические линзы и элементы из стекла с аномальной частичной дисперсией, которые позволяют эффективно подавлять аберрации, сохраняя при этом компактность, чтобы объектив не перекрывал собой поле зрения дальномерного видоискателя. Всего оптическая схема включает 8 элементов в 5 группах. Объектив стыкуется с дальномером камер Leica, что обеспечивает быструю и точную фокусировку.

Корпус объектива полностью выполнен из латуни. Качество сборки находится на исключительно высоком уровне, как и у всех объективов, произведенных на заводе Cosina в Японии. Бленды LH-4N или LH-12 можно приобрести отдельно.