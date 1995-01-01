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Объектив Voigtlander Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый

  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
  • Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, серебристый
Код товара:УТ-00077937
Артикул:@ BA380B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Voigtlander Ultron 27mm f/2 – сверхкомпактный объектив-«блинчик». Его вес составляет всего 120 г, а длина – 23.5 мм. Объектив полностью мануальный, управление фокусировкой и диафрагмой осуществляется только вручную. При этом имеется чип, который передает камере данные EXIF*, включая выбранное значение диафрагмы. Благодаря нему можно использовать подтверждение фокуса, а также использовать электронные подсказки камеры для фокусировки по шкале дистанций. Контактная группа и передача EXIF позволяет, в том числе, применять автоматические коррекции виньетирования и других аберраций при импорте RAW файлов в редакторы типа Adobe Photoshop или Lightroom (автоматическая коррекция в камере не работает).

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, большая часть маркировок нанесена с помощью лазерной гравировки, поэтому пометки не стираются со временем. Кольцо фокусировки имеет ход около 90° и вращается с помощью небольшого рычажка (выступа). За исключением этого выступа кольцо гладкое, и вращается достаточно туго: так сделано для того, чтобы вы не поворачивали случайно оба кольца, поскольку они располагаются очень близко друг к другу. Кольцо диафрагмы покрыто ребристыми насечками и вращается с отсечками по 1/3 ступени. Диафрагма насчитывает 10 лепестков, что позволяет ей сохранять круглую форму не только в открытом положении, но и в середине диапазона.

Объективы-блинчики обычно не отличаются высоким качеством изображения: слишком маленькие размеры не позволяют разместить внутри них достаточное количество линз для полной коррекции аберраций. Во многом это касается и Ultron 27mm f/2: на открытой диафрагме центр и средняя часть кадра отображаются резко, но у самых границ кадра резкость заметно падает. Края полностью «вытягиваются» только при закрытии до f/8. Тем не менее, нужно отметить, что у объектива хорошо исправлено виньетирование, очень мало хроматических аберраций, линейная дисторсия присутствует (подушкообразная), но на незначительном уровне.

Если привести этот объектив к полнокадровому эквиваленту по полю зрения и глубине резкости, мы получим 40mm f/2.8, что можно вполне использовать для портретов и других сюжетов с размытием фона. Характер боке у объектива своеобразный, не идеально гладкий, при наличии расфокусированных источников света или большого количества мелких деталей можно заметить некоторую контуризацию, резкие линии.

В целом Voigtlander Ultron 27mm f/2 можно назвать одним из fun-объективов. Неидеальный, но очень приятный по внешнему виду и ощущениям, крепко сделанный и компактный для постоянного непринужденного ношения. Думаем, что он отлично подойдет для casual фотографии, уличной съемки и путешествий.

Объектив выпускается в двух цветах: черном и серебристом.

Внимание, камеры Fujifilm старых поколений не поддерживают электронное соединение с объективом:

X-T

  • X-T1
  • X-T20
  • X-T10
  • X-T200
  • X-T100

X-Pro

  • X-Pro2
  • X-Pro1

X-E

  • X-E3
  • X-E2
  • X-E1

X-M

  • X-M1

X-A

  • X-A7
  • X-A5
  • X-A3
  • X-A2
  • X-A1

При использовании с этими камерами выберите "Съемка без объектива" в меню.