Объектив Voigtlander Ultron 27mm f/2 Fujifilm X, черный
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Характеристики
Описание
Voigtlander Ultron 27mm f/2 – сверхкомпактный объектив-«блинчик». Его вес составляет всего 120 г, а длина – 23.5 мм. Объектив полностью мануальный, управление фокусировкой и диафрагмой осуществляется только вручную. При этом имеется чип, который передает камере данные EXIF*, включая выбранное значение диафрагмы. Благодаря нему можно использовать подтверждение фокуса, а также использовать электронные подсказки камеры для фокусировки по шкале дистанций. Контактная группа и передача EXIF позволяет, в том числе, применять автоматические коррекции виньетирования и других аберраций при импорте RAW файлов в редакторы типа Adobe Photoshop или Lightroom (автоматическая коррекция в камере не работает).
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, большая часть маркировок нанесена с помощью лазерной гравировки, поэтому пометки не стираются со временем. Кольцо фокусировки имеет ход около 90° и вращается с помощью небольшого рычажка (выступа). За исключением этого выступа кольцо гладкое, и вращается достаточно туго: так сделано для того, чтобы вы не поворачивали случайно оба кольца, поскольку они располагаются очень близко друг к другу. Кольцо диафрагмы покрыто ребристыми насечками и вращается с отсечками по 1/3 ступени. Диафрагма насчитывает 10 лепестков, что позволяет ей сохранять круглую форму не только в открытом положении, но и в середине диапазона.
Объективы-блинчики обычно не отличаются высоким качеством изображения: слишком маленькие размеры не позволяют разместить внутри них достаточное количество линз для полной коррекции аберраций. Во многом это касается и Ultron 27mm f/2: на открытой диафрагме центр и средняя часть кадра отображаются резко, но у самых границ кадра резкость заметно падает. Края полностью «вытягиваются» только при закрытии до f/8. Тем не менее, нужно отметить, что у объектива хорошо исправлено виньетирование, очень мало хроматических аберраций, линейная дисторсия присутствует (подушкообразная), но на незначительном уровне.
Если привести этот объектив к полнокадровому эквиваленту по полю зрения и глубине резкости, мы получим 40mm f/2.8, что можно вполне использовать для портретов и других сюжетов с размытием фона. Характер боке у объектива своеобразный, не идеально гладкий, при наличии расфокусированных источников света или большого количества мелких деталей можно заметить некоторую контуризацию, резкие линии.
В целом Voigtlander Ultron 27mm f/2 можно назвать одним из fun-объективов. Неидеальный, но очень приятный по внешнему виду и ощущениям, крепко сделанный и компактный для постоянного непринужденного ношения. Думаем, что он отлично подойдет для casual фотографии, уличной съемки и путешествий.
Объектив выпускается в двух цветах: черном и серебристом.
Внимание, камеры Fujifilm старых поколений не поддерживают электронное соединение с объективом:
X-T
- X-T1
- X-T20
- X-T10
- X-T200
- X-T100
X-Pro
- X-Pro2
- X-Pro1
X-E
- X-E3
- X-E2
- X-E1
X-M
- X-M1
X-A
- X-A7
- X-A5
- X-A3
- X-A2
- X-A1
При использовании с этими камерами выберите "Съемка без объектива" в меню.