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Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 Aspherical Sony FE

  • Nokton 50mm f/1.2 Aspherical Sony FE
  • Nokton 50mm f/1.2 Aspherical Sony FE
  • Nokton 50mm f/1.2 Aspherical Sony FE
  • Nokton 50mm f/1.2 Aspherical Sony FE
  • Nokton 50mm f/1.2 Aspherical Sony FE
  • Nokton 50mm f/1.2 Aspherical Sony FE
  • Nokton 50mm f/1.2 Aspherical Sony FE
  • Nokton 50mm f/1.2 Aspherical Sony FE
  • Nokton 50mm f/1.2 Aspherical Sony FE
Код товара:УТ-00076159
Артикул:@ BA348B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный светосильный объектив для беззеркальных камер Sony. Оптическая схема и конструкция полностью повторяет версию для Leica M, но с несколькими усовершенствованиями. Добавлен электронный чип, который позволяет камере автоматически распознавать сам объектив и установленное значение диафрагмы (необходимо в том числе для работы внутрикамерного оптического стабилизатора). Также добавлен механизм переключения работы кольца диафрагмы: оно может вращаться либо с отсечками по 1/3 ступени, либо без них, плавно и бесшумно. Наконец, в комплект сразу включена небольшая металлическая бленда для защиты от засветки при ярком боковом или контровом освещении.

Универсальное фокусное расстояние 50 мм обеспечивает естественную перспективу. Оптическая схема включает 2 элемента с асферическими поверхностями и 1 линзу из стекла с аномальной частичной дисперсией, что позволяет корректировать большую часть аберраций оптики. 12-лепестковая диафрагма создает мягкое размытие с приятной округлой передачей бликов в расфокусированных областях.

Объектив стал немного тяжелее, но по-прежнему хорошо сбалансирован для использования на легких беззеркальных камерах.