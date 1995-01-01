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Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 Aspherical II Leica M

  • Nokton 50mm f/1.2 Aspherical II Leica M
  • Nokton 50mm f/1.2 Aspherical II Leica M
  • Nokton 50mm f/1.2 Aspherical II Leica M
Код товара:УТ-00085570
Артикул:@ BA348F

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Очень компактный и светосильный объектив для дальномерных камер Leica M. Версия II (2025 г) отличается от первой версии 2018 года немного измененным дизайном корпуса. Наиболее заметное изменение: хромированное кольцо спереди заменено на матовое черное. Возможно, присутствуют и какие-либо внутренние, незаметные изменения, но сам производитель о них не сообщает. Оптическая схема осталась без изменений: 8 элементов в 6 группах, из них 2 двусторонне-асферических и 1 с аномальной частичной дисперсией. Объектив прекрасно подходит для художественной съемки, он обеспечивает очень приятное, мягкое размытие фона, а крепко собранный, полностью металлический корпус приятно держать в руках.

Универсальное фокусное расстояние 50 мм обеспечивает естественную перспективу, без сжатия или расширения объектов на заднем плане. В техническом плане имеются определенные несовершенства: падение резкости на периферии кадра (для максимально резкого от края до края изображения следует зажать диафрагму примерно до f/5.6), на открытой диафрагме также присутствует достаточно сильное виньетирование, можно заметить хроматические аберрации (на довольно небольшом уровне), при съемке против света можно поймать засветку и потерю контраста. Все это совершенно понятно: просто невозможно сделать технически идеальный объектив с диафрагмой f/1.2 при таких размерах корпуса и при достаточно простой оптической схеме. Это прежде всего художественный объектив, который стоит взять за высокое качество боке: размытие очень мягкое, без нервозности (резких штрихов), блики от расфокусированных источников света чистые, без пористой структуры («луковых колец»). 12-лепестковая диафрагма обеспечивает округлую форму бликов практически на всех своих значениях. Наконец, как и практически все объективы Voightlander, Nokton 50mm f/1.2 очень приятен тактильно: кольца вращаются без каких-либо заеданий, но с некоторым сопротивлением, нет никаких облезающих со временем резинок, чистый металл – классический стиль дизайна.

Объектив прекрасно работает с дальномерами камер Leica, что позволяет фокусироваться быстро и точно. К сожалению, в комплект с объективом не входит солнцезащитная бленда, но ее можно приобрести отдельно: подходят модели LH-14 или LH-15.

Характеристики

  • Байонет: Leica M
  • Фокусное расстояние: 50 мм
  • Относительное отверстие: 1:1.2
  • Минимальная диафрагма: 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.7 м
  • Угол поля зрения: 47.5°
  • Конструкция объектива: 8 элементов в 6 группах, из них 2 асферических и 1 с аномальной частичной дисперсией
  • Диаметр светофильтра: 52 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 12
  • Вес: 322 г
  • Размеры: 63.3 х 50.4 мм
  • Дата анонса: май 2025 г
  • Комплектация: крышки передняя и задняя
  • Дополнительные аксессуары: бленды продаются отдельно: LH-14 или LH-15
  • Страна производства: Япония