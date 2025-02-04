Стандартный объектив с исключительно высокой светосилой позволяет снимать с естественным освещением и очень небольшой глубиной резкости. Оптическая схема включает 2 асферичеcких элемента: задний выполнен традиционным способом формовки, а передний – методом шлифовки стекла с ультра высоким коэффициентом рефракции. Это, а также использование плавающего фокусировочного элемента, обеспечивает высокую резкость во всем диапазоне дистанций фокусировки. Боке (размытие фона) очень мягкое, а расфокусированные источники света обладают красивой округлой формой – благодаря 12-лепестковой скругленной диафрагме.

Объектив оптимизирован под массив светофильтров камер Nikon, поэтому при его установке отсутствуют аберрации периферийной части изображения, характерные для адаптированной оптики. Чип с электронными контактами сообщает камере мета-данные EXIF, включая свое фокусное расстояние, что необходимо для корректной работы системы внутрикамерной стабилизации изображения (при ее наличии). При вращении фокусировочного кольца также автоматически задействуется помощь фокусировке: изменение цвета точки фокуса, фокус-пикинг или увеличение выбранной области (ассистенты могут отличаться в зависимости от используемой камеры и версии программного обеспечения). Кольцо диафрагмы имеет 2 режима вращения: с четкими отсечками по 1/3 ступени или без них, плавно.

Что касается качества изображения, то нужно понимать, что Nokton 50mm f/1.0 является художественным, а не техническим объективом. На полностью открытой диафрагме резкость далека от идеальной, но находится на хорошем уровне, оставаясь приемлемой даже в углах изображения. Как и абсолютное большинство светосильных объективов Nokton 50mm f/1.0 также страдает от хроматических аберраций – снимая кроны деревьев на просвет или солнечные зайчики на водной поверхности, вы легко заметите пурпурную и зеленую кайму. Также можно заметить сильное виньетирование и небольшую подушкообразную дисторсию. Конечно, резкость значительно возрастает, а аберрации снижаются при закрытии диафрагмы на 2-3 ступени, а в диапазоне f/4 - f/8 объектив выдает практически идеальную с технической точки зрения картинку. Однако подобную оптику берут прежде всего за художественность и рисунок, возможность творчески управлять глубиной резкости, размывать фон, создавая акценты фокусом. Характер боке в целом очень приятный, без контуризации, нервозности. На открытой диафрагме блики приобретают вытянутую форму («кошачьи глазки»), и как бы закручиваются вокруг центра изображения.

Корпус объектива полностью выполнен из металла, все отметки нанесены с гравировкой поверхности, что защищает их от истирания со временем. Дизайн корпуса выполнен в стилистике объективов Nikon приблизительно 1970-х годов: обратите внимание на форму кольца фокусировки с чередованием мелких насечек и глубоких канавок, а также на цветовое разделение шкал дистанции в метрах и футах. Бленда также металлическая, может устанавливаться в обратном положении для снижения габаритов объектива при транспортировке. Следует отметить компактность объектива и довольно небольшой вес: он не перевешивает камеру, вполне комфортен даже для длительных фотосессий, с легкостью балансируется на электронных стабилизаторах.

Характеристики