Описание

Мануальный объектив с высокой светосилой, разработанный специально для камер Fujifilm. Voigtlander ранее выпустил Nokton 35mm f/1.2 для систем Leica M и Sony E, но версия для Fujifilm основана на принципиально другой оптической схеме, без асферических элементов. Это должно обеспечить более мягкий рисунок (боке), хотя контраст по краям изображения на открытой диафрагме может быть ниже.

Судя по первым обзорам, легкое прикрытие диафрагмы с f/1.2 до f/1.4 обеспечивает заметное увеличение резкости и контрастности изображения. Из-за ручной фокусировки и довольно малой глубины резкости, оптимальными значениями для повседневной съемки является f/2 - f/2.8, хотя, конечно, вы всегда имеете возможность открыть диафрагму шире в условиях недостаточного освещения или для более сильного размытия фона. Боке, как уже было сказано, очень приятное, мягкое, с плавным переходом из резкости в нерезкость, без отвлекающих деталей.

Аберрации достаточно незначительные: на открытой диафрагме можно заметить небольшое виньетирование в углах кадра, хроматические аберрации (цветная кайма) встречаются, но выражены довольно слабо. Дисторсия практически отсутствует. При съемке с сильными контровыми источниками света (например, против солнца) могут возникать ореолы и блики, причем достаточно сильные, но не катастрофические: все-таки, объектив обладает многослойным просветлением.

По материалам и качеству сборки данный Voigtlander держит марку – корпус полностью металлический, все кольца вращаются плавно и без люфта. Кольцо диафрагмы по традиции Voigtlander расположено спереди, что поначалу может быть непривычно. Оно вращается с отсечками по 1/3 ступени, механизма для переключения между ступенчатым и бесступенчатым у этого объектива нет.

Объектив полностью мануальный, но обладает встроенным чипом и электронными контактами, которые передают информацию камере. Передается EXIF, можно настроить автоматическое включение увеличения (лупы) или фокус-пикинга при вращении кольца фокусировки, также передается информация о расстоянии, корректно работает встроенная стабилизация изображения (при ее наличии). Все это работает с относительно новыми камерами среднего и верхнего сегмента Fujifilm, начиная с X-T2, X-H1, X-T30. С более старыми камерами (X-T1, X-T20), а также с камерами начального уровня (X-A серия, X-T100, X-T200) передача данных не поддерживается на уровне прошивки камеры, в этих камерах в настройках нужно включить опцию «съемка без объектива».

В целом, объектив очень компактный, достаточно легкий, прекрасно сочетается с беззеркальными камерами Fujifilm. Качество изображения высокое, снимать им приятно. Nokton 35mm f/1.2 хорошо подходит для художественной портретной съемки, а также для повседневного ношения.