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Объектив Voigtlander Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III Leica M

  • Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III Leica M
  • Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III Leica M
  • Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III Leica M
  • Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III Leica M
  • Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III Leica M
Код товара:УТ-00082226
Артикул:@ BA355A

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Светосильный объектив для дальномерных камер Leica: Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III. Третья версия отличается большей компактностью, в полной мере сохраняя высокие оптические характеристики своего предшественника. Объектив стал приблизительно на 20% короче и на 30% легче. Объектив использует достаточно сложную оптическую схему из 9 элементов, 2 из которых являются асферическими, что позволяет корректировать большую часть аберраций.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе. Фокусировочное кольцо вращается плавно, его ход составляет примерно 130°. Кольцо диафрагмы вращается с шагом по 1/2 ступени. Все маркировки на корпусе нанесены с гравировкой, что обеспечивает их долговечность. Объектив откалиброван для использования с оптическим дальномером камер Leica M. Через переходные кольца его также можно использовать на беззеркальных камерах практически любой системы.