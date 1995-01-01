Светосильный объектив для дальномерных камер Leica: Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III. Третья версия отличается большей компактностью, в полной мере сохраняя высокие оптические характеристики своего предшественника. Объектив стал приблизительно на 20% короче и на 30% легче. Объектив использует достаточно сложную оптическую схему из 9 элементов, 2 из которых являются асферическими, что позволяет корректировать большую часть аберраций.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе. Фокусировочное кольцо вращается плавно, его ход составляет примерно 130°. Кольцо диафрагмы вращается с шагом по 1/2 ступени. Все маркировки на корпусе нанесены с гравировкой, что обеспечивает их долговечность. Объектив откалиброван для использования с оптическим дальномером камер Leica M. Через переходные кольца его также можно использовать на беззеркальных камерах практически любой системы.