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Объектив Voigtlander Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical III Leica M

  • Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical III Leica M
  • Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical III Leica M
  • Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical III Leica M
  • Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical III Leica M
  • Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical III Leica M
Код товара:УТ-00091600
Артикул:@ BA329A

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Сверхширокоугольный объектив для дальномерных камер Leica M. Очень компактный и легкий корпус идеально балансируется в руках, не перевешивая камеру. Оптическая схема включает 11 элементов в 9 группах, задний элемент – асферический, что помогает бороться со сферическими и хроматическими аберрациями, снижает дисторсию и виньетирование. Объектив полностью мануальный, для ручной фокусировки можно использовать помощь оптического дальномера камер Leica. В то же время угол обзора данного объектива слишком широк для встроенного видоискателя камеры, поэтому рекомендуем использовать режим Live View или внешний видоискатель, который продается отдельно, в качестве опции.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе со встроенной блендой. Конструкция объектива позволяет использовать резьбовые светофильтры диаметром 58 мм. С помощью простых механических адаптеров Voigtlander Super Wide-Heliar можно успешно использовать на беззеркальных камерах разных брендов.

Характеристики

  • Байонет: Leica M (35 мм)
  • Фокусное расстояние: 15 мм
  • Относительное отверстие: 1:4.5
  • Минимальная диафрагма: 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.5 м
  • Угол поля зрения: 110°
  • Конструкция объектива: 11 элементов в 9 группах (1 асферический)
  • Диаметр светофильтра: 58 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 10
  • Вес: 247 г
  • Размеры: 64.8 х 55.2 мм
  • Особые характеристики: встроенная бленда
  • Комплектация: крышки передняя и задняя
  • Страна производства: Япония