Объектив Voigtlander Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical III Leica M
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Описание
Сверхширокоугольный объектив для дальномерных камер Leica M. Очень компактный и легкий корпус идеально балансируется в руках, не перевешивая камеру. Оптическая схема включает 11 элементов в 9 группах, задний элемент – асферический, что помогает бороться со сферическими и хроматическими аберрациями, снижает дисторсию и виньетирование. Объектив полностью мануальный, для ручной фокусировки можно использовать помощь оптического дальномера камер Leica. В то же время угол обзора данного объектива слишком широк для встроенного видоискателя камеры, поэтому рекомендуем использовать режим Live View или внешний видоискатель, который продается отдельно, в качестве опции.
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе со встроенной блендой. Конструкция объектива позволяет использовать резьбовые светофильтры диаметром 58 мм. С помощью простых механических адаптеров Voigtlander Super Wide-Heliar можно успешно использовать на беззеркальных камерах разных брендов.
Характеристики
- Байонет: Leica M (35 мм)
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Относительное отверстие: 1:4.5
- Минимальная диафрагма: 1:22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.5 м
- Угол поля зрения: 110°
- Конструкция объектива: 11 элементов в 9 группах (1 асферический)
- Диаметр светофильтра: 58 мм
- Число лепестков диафрагмы: 10
- Вес: 247 г
- Размеры: 64.8 х 55.2 мм
- Особые характеристики: встроенная бленда
- Комплектация: крышки передняя и задняя
- Страна производства: Япония