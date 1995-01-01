Сверхширокоугольный объектив полнокадровых беззеркальных камер. Очень компактный и легкий корпус идеально балансируется в руках, не перевешивая камеру. Оптическая схема включает 11 элементов в 9 группах, из них 1 элемент асферический и 3 с аномальной частичной дисперсией, что помогает бороться со сферическими и хроматическими аберрациями. Объектив полностью мануальный, но обладает встроенным чипом, который передает камере мета-данные EXIF, что, в частности, повышает эффективность модуля матричной стабилизации камеры (при наличии), а также позволяет автоматически задействовать помощь при фокусировке (фокус пикинг, увеличение области или изменение цвета фокусной точки).

Данная версия объектива оптимизирована для байонета Nikon – учитывается толщина массива фильтров и другие параметры оптики. В частности, это позволило снизить минимальную дистанцию фокусировки до всего 12.6 см (4 см от края бленды). Съемка с такого близкого расстояния позволит вам создавать интересные кадры даже очень маленьких объектов.

Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 выполнен в полностью металлическом корпусе со встроенной блендой. При этом бленду можно снять с помощью отвертки – например, если вы часто используете светофильтры. Маркировки нанесены с гравировкой корпуса, поэтому не стираются со временем. Конструкция объектива позволяет использовать резьбовые светофильтры диаметром 58 мм. Важным моментом является механизм переключения хода кольца диафрагмы: оно может вращаться с четкими шагами по 1/3 ступени или же плавно, бесступенчато. Первый вариант лучше подходит для фотографии, второй – для видеосъемки.

По качеству изображения: благодаря чипу и передаче EXIF объектив автоматически распознается такими редакторами как, например, Adobe Photoshop или Lightroom, поэтому, если вы снимаете в RAW, большую часть аберраций можно корректировать автоматически, использую профили объектива. Тем не менее, нужно отметить, что на полном кадре без коррекции объектив демонстрирует очень заметное виньетирование – порядка 3.5-4 ступеней, которое не до конца исправляется диафрагмированием. По резкости все очень хорошо – небольшое смягчение заметно только в самых углах кадра. Хроматические аберрации находятся на незначительном уровне и проявляются только в отдельных ситуациях (съемка неба через кроны деревьев, брызги воды на ярком солнце и т.п.). Бочкообразная дисторсия минимальная, около 1%, что впечатляет, учитывая столь широкое поле зрения. При закрытии диафрагмы до f/8 - f/16 объектив создает красивые 10-лучевые звездочки от ярких источников света. Хорошо исправлена сагиттальная кома, что может быть важно для ночных городских пейзажей и астрофотографии.

В целом объектив отлично подходит для широких панорамных снимков: съемка архитектуры, людей на городских улицах, интерьеров зданий, пейзажей. Благодаря небольшим размерам и весу его можно носить с собой целыми днями, не уставая от тяжести – хорошо для съемки в путешествиях или повседневной, casual съемки, когда вы выходите с камерой из дома, еще не зная, что будете сегодня снимать.