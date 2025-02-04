Voigtlander Heliar 40mm F2.8 Aspherical – новый объектив, пошедший в производство в 2022 году. От аналогичной модели 2014 года он отличается дизайном корпуса, то есть только механикой работы: предшественник был складным, но у него отсутствовала геликоида, и установить его можно было только на камеры Sony E / FE через специальный адаптер VM-E Close Focus Adapter. Новая модель выпускается с двумя вариантами крепления: с байонетом Leica M и с винтовой резьбой Leica M39 (не путать с креплением Зенит М39 для зеркальных фотоаппаратов!). С помощью простых переходных колец вы также сможете поставить этот объектив на практически любую беззеркальную камеру.

Одним из сильных качеств этого объектива является достаточно необычный по нынешним временам внешний вид, содержащий сильную отсылку к оптике конца XIX - начала XX века. Оптическая схема также во многом из тех времен: 3 группы, включающие всего 5 линз. Единственным отличием от ретро-оптики является один асферический элемент – в те давние времена производить асферики еще не умели. Конечно, одного асферика недостаточно для полной коррекции сферических аберраций, поэтому кривизна поля остается довольно заметной: резкость ощутимо падает по краям изображения. Но центр и средняя часть кадра выглядят хорошо даже на открытой диафрагме. Объектив обладает достаточно приятным, мягким боке (характером размытия фона). На удивление, несмотря на столь простую оптическую схему, хроматические аберрации (ложные цвета) находятся на незначительном уровне. Дисторсия практически отсутствует, что, впрочем, неудивительно для «нормального» объектива.

Корпус объектива полностью выполнен из металла и, как можно заметить, очень компактен: длина выступающей из камеры части составляет всего 20 мм – фактически это блинчик. Кольцо диафрагмы расположено спереди, оно вращается с четкими отсечками по 1/2 ступени, сама диафрагма 10-лепестковая. Кольцо фокусировки снабжено дополнительным рычажком для удобства вращения и 2 выступами, работающими в качестве ограничителей хода. Общая длина хода достаточно большая, больше 180°, поэтому вы не будете испытывать трудностей с точным и плавным наведением фокуса. Все маркировки на корпусе нанесены с гравировкой, поэтому краска не будет стираться в ходе использования. В комплекте с объективом идет резьбовая металлическая бленда, которая защищает от бликов и ореолов при съемке. Оптика обладает многослойным просветлением, что также помогает при съемке с контровым светом. Объектив полностью мануальный, он не имеет электронной связи с камерой, но при использовании с дальномерными фотоаппаратами поддерживается фокусировка с помощью дальномера. На современных беззеркальных камерах можно включить такие помощники как увеличение части кадра или фокус-пикинг.

В целом это очень необычный и интересный объектив. Выглядит больше как игрушка, но очень качественно собран и обеспечивает на удивление высокое качество изображения. А благодаря суперкомпактным размерам камеру с ним можно носить буквально в кармане.

*Обратите внимание: данный объектив разрабатывался для дальномерных камер. С помощью простых переходных колец вы сможете перенести его на практически любую современную беззеркальную камеру, однако следует иметь в виду один нюанс: толщину массива светофильтров. В него, в зависимости от конкретной камеры, может входить фильтр цветов Байера, УФ фильтр, ИК фильтр, сглаживающий (антимуаровый) фильтр, защитное стекло. У пленочных камер никаких светофильтров не существовало, поэтому они не входили в расчет при создании оптических схем. Цифровые дальномерные камеры Leica M производятся с очень тонким массивом (менее 1 мм), чтобы старые объективы можно было использовать с тем же успехом, что и новые. Однако в большинстве других камер (как правило) используются более толстые массивы фильтров, порядка 2, 3 или даже 4 мм. При адаптации объектива даже 2-мм массив может очень негативно сказаться на качестве изображения: сильнее всего страдает резкость на периферии кадра, может усилиться виньетирование и так далее. Поэтому перед адаптацией объектива под вашу камеру желательно выяснить, какой толщины у нее массив фильтров.