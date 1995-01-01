Voigtlander Color-Skopar 50mm f/2.2 – легкий объектив в очень компактном корпусе: длина от точки соединения с камерой составляет всего 3 см. Несмотря на винтажный внешний вид, объектив использует достаточно современную оптическую схему: 7 элементов в 6 группах, 3 из которых с аномальной частичной дисперсией (низкодисперсионные). Ручная фокусировка работает в связке с оптическим дальномером камер Leica, а при фокусировке на минимальной дистанции (0.5 - 0.7 м) можно воспользоваться LiveView и фокусироваться по изображению на экране. Для удобства вращения кольца предусмотрен выступ с углублением под палец.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, маркировки нанесены с гравировкой поверхности, что защищает их от истирания. Благодаря компактному размеру, объектив не перекрывает соответствующую его полю зрения рамку в видоискателе – даже при установке бленды. Бленда также металлическая, резьбовая, завинчивается в переднюю резьбу (39 мм). Объектив не поддерживает кодировку Leica, он не распознается камерой как какая-то определенная модель.

По качеству изображения Voigtlander Color-Skopar 50mm f/2.2 демонстрирует очень хорошую резкость даже на открытой диафрагме, только на самой периферии кадра изображение смягчается. Имеется достаточно сильное виньетирование, а вот хроматические аберрации находятся на невысоком уровне, хотя более крупный Voigtlander APO-Lanthar 50mm f/2 исправляет их лучше. Характер боке достаточно приятный, хотя и немного в ретро-стиле: контуризация, резкие линии встречаются редко. На открытой диафрагме расфокусированные источники света могут принимать форму узких, вытянутых овалов («кошачьи глазки»), которые как бы вращаются вокруг центра изображения – это результат виньетирования. При наличии большого количества мелких подсвеченных элементов за заднем плане (например, листва под лучами солнца) можно получить эффект «закрученного боке».

В целом Voigtlander Color-Skopar 50mm f/2.2 очень приятный, качественно собранный и выдающий хорошее изображение объектив для съемки налегке. Он отлично сочетается с дальномерными камерами Leica. Не все аберрации оптики исправлены (вечный компромисс между размером оптики и ее техническим качеством), но это даже придает ему собственный характер.