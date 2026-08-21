Объектив Voigtlander Color-Skopar 35mm f/2.5 VM PII, Leica M-Mount (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00096527
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-21/07
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаLeica M
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Voigtlander Color-Skopar 35mm f/2.5
Код товара: УТ-00096527
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 27492
Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.