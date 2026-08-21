Объектив Voigtlander Color-Skopar 35mm f/2.5 VM PII, Leica M-Mount (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096527 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-21/07 Код товара: УТ-00096527 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-21/07 Объектив, система Leica M Тип б/у товара Объективы Все характеристики Voigtlander Color-Skopar 35mm f/2.5 Код товара: УТ-00096527 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 27492

Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Leica M Тип б/у товара Объективы Описание Voigtlander Color-Skopar 35mm f/2.5 Код товара: УТ-00096527 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 27492

Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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