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Объектив Voigtlander Color-Skopar 35mm f/2.5 VM PII, Leica M-Mount (состояние 5) (б/у)

  • Color-Skopar 35mm f/2.5 VM PII, Leica M-Mount (состояние 5)
  • Color-Skopar 35mm f/2.5 VM PII, Leica M-Mount (состояние 5)
  • Color-Skopar 35mm f/2.5 VM PII, Leica M-Mount (состояние 5)
  • Color-Skopar 35mm f/2.5 VM PII, Leica M-Mount (состояние 5)
  • Color-Skopar 35mm f/2.5 VM PII, Leica M-Mount (состояние 5)
  • Color-Skopar 35mm f/2.5 VM PII, Leica M-Mount (состояние 5)
  • Color-Skopar 35mm f/2.5 VM PII, Leica M-Mount (состояние 5)
Код товара:УТ-00096527
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-21/07

Товар не найден

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Описание
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Описание

Voigtlander Color-Skopar 35mm f/2.5

Код товара: УТ-00096527

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 27492
Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.