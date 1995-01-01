Voigtlander Apo-Lanthar 35mm f/2 обеспечивает выдающуюся резкость и контрастность изображения по всему кадру, а также мягкое размытие фона (боке), что делает его одним из лучших 35-мм объективов для системы Leica M. Из минусов можно отметить только достаточно большие размеры (объектив закрывает собой часть кадра в видоискателе камеры) при довольно скромной светосиле f/2. По части качества изображения, а также материалов и качества сборки – это абсолютное удовольствие.

Voigtlander Apo-Lanthar 35mm f/2 создан на основе сложной современной оптической схемы, включающей 7 специальных элементов: 2 с парой асферических поверхностей и 5 элементов с аномальной частичной дисперсией. Это позволяет оптически корректировать такие распространенные аберрации как цветовой сдвиг, кривизну поля, хроматические аберррации, дисторсию и так далее. 12-лепестковая диафрагма обеспечивает круглую форму отверстия на значениях f/2, f/2.8, f/5.6 и f/16, что создает красивые круглые блики от точечных источников света в кадре.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе. Фокусное кольцо вращается плавно, с достаточным уровнем сопротивления. Кольцо диафрагмы вращается с шагом в 1/2 ступени. Бленда для объектива (LH-13) не входит в стандартную комплектацию, ее можно приобрести отдельно (отметим, что использование бленды с оптическим видоискателем камер Leica M еще сильнее ограничивает видимость в правой нижней половине кадра).

С помощью простых переходных колец Voigtlander Apo-Lanthar 35mm f/2 Aspherical можно использовать не только с дальномерными камерами Leica, но и с беззеркальными камерами практически любой системы: Leica L, Canon RF, Sony FE и так далее.