Компактная светодиодная панель Viltrox Sprite 15B отличается от множества подобных предложений достаточно высокой мощностью, а также использованием съемных аккумуляторов типа NP-F, что облегчает процесс автономного использования: при разрядке одного аккумулятора его можно быстро заменить на аналогичный. Также поддерживается питание через USB-C порт (для максимальной яркости вам потребуется источник питания 9В 2А).

Под матовым рассеивателем располагается 225 светодиодов, треть из которых теплые (2800К), другая треть – холодные (6800К) и последняя часть – полноцветные RGB диоды. Благодаря высокой точности цветопередачи CRI 95 / TLCI 95 сложные оттенки, такие как цвет кожи, передаются максимально естественно и приятно. Осветитель поддерживает дистанционное управление через Bluetooth с мобильного устройства, а небольшой монохромный экран и удобный диск управления упрощают ручную настройку цветовой температуры и яркости.

Прибор выполнен в прочном алюминиевом корпусе с множеством вентиляционных отверстий, поэтому не перегревается при длительном использовании. Он может устанавливаться как на держатели с винтом 1/4"-20, так и в башмаки для аксессуаров на камерах или клетках. 10 мерцающих спецэффектов помогут в съемке творческих видеороликов.

Viltrox также выпускает модель Sprite 15B, которая не поддерживает полноцветный RGB режим, а работает как биколорный белый осветитель.