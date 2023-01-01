Описание

Карманный светодиодный осветитель. Поддерживает режим белого свечения с изменяемой температурой (2800-6800К), а также цветной RGB режим с выбором цвета по HSI (360°) или RGB гамме. Работает от встроенного аккумулятора 1000 мАч, которого хватает приблизительно на 1 час свечения с максимальной яркостью. Заряжается по USB, может работать с постоянным питанием от сетевого зарядного устройства или универсального USB аккумулятора. Управление осуществляется через мобильное приложение, которое позволяет распределить несколько таких осветителей по группам и отдельно управлять параметрами свечения каждой.

Присутствует и режим спецэффектов, который насчитывает 20 эффектов, таких как «молния», «полицейская сирена», «свечи», «фейерверк» и так далее. Вдобавок к этому есть 6 режимов переливающегося света (красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый). Штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать его на стойки, штативы и другие держатели, а также соединять пару таких осветителей между собой.