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Осветитель Viltrox RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K

  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
  • RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
Код товара:УТ-00076671
Артикул:RB-V40

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Студийный видеосвет Viltrox RB-V40 предназначен для широкого спектра задач видео и фото съёмки, а также съемки блогов и проведения онлайн конференций и видео звонков. Благодаря конструкции с большой площадью свечения, а также входящего в комплект софтбокса с сотами, получается яркое, но в то же время мягкое, равномерное освещение с широким углом. RGB функционал позволяет реализовать практически любые творческие задачи.

Характеристики:

  • Материал корпуса: ударопрочный пластик, металл
  • Цветовая температура: 2500 - 10 000К (плавная регулировка)
  • Диапазон яркости: 0%-100% (плавная регулировка)
  • Мощность: 40 Вт
  • Количество светодиодов: 232
  • 26 встроенных световых эффектов
  • Размеры: 118 х 71х 32.5 мм
  • Вес: 269.5 г
  • Беспроводное управление через приложение для смартфона
  • Питание от сети 220В через USB-C адаптер с поддержкой протокола PD 65Вт
  • Питание от аккумуляторов типа Sony NP-F (приобретаются отдельно)

Комплектация:

  • Осветитель
  • Софтбокс
  • Соты
  • Рассеиватель
  • Кабель USB Type-C 2,5 м
  • Блок питания 65 Вт
  • Крепление для установки на стойку

Обратите внимание, что аккумуляторы типа NP-F не входят в комплект и приобретаются отдельно.