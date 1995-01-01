Осветитель Viltrox RB-V40, светодиодный, 40 Вт, RGB, 2500-10000K
Код товара:УТ-00076671
Артикул:RB-V40
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность40 Вт
Освещенность5530 лк
Световой поток4000 лм
Цветовая температура2500-10000K
Индекс CRI95+
Индекс TLCI≥ 95
Регулировка мощностиплавная 0%-100%
Дистанционное управлениеуправление через приложение для смартфона
Работа от аккумулятора2 аккумулятора типа Sony NP-F (приобретаются отдельно)
Работа от сети220В через USB-C адаптер с поддержкой протокола PD 65Вт
Система охлажденияактивная
Вес269,5 гр
Размеры118 x 71 х 32.5 мм
Особые характеристики26 встроенных световых эффектов
Сайт производителяhttps://viltrox.com/
Комплектацияосветитель, софтбокс, соты, рассеиватель, кабель USB Type-C 2,5 м, блок питания 65 Вт, крепление для установки на стойку
Страна производстваКитай
Описание
Студийный видеосвет Viltrox RB-V40 предназначен для широкого спектра задач видео и фото съёмки, а также съемки блогов и проведения онлайн конференций и видео звонков. Благодаря конструкции с большой площадью свечения, а также входящего в комплект софтбокса с сотами, получается яркое, но в то же время мягкое, равномерное освещение с широким углом. RGB функционал позволяет реализовать практически любые творческие задачи.
Характеристики:
- Материал корпуса: ударопрочный пластик, металл
- Цветовая температура: 2500 - 10 000К (плавная регулировка)
- Диапазон яркости: 0%-100% (плавная регулировка)
- Мощность: 40 Вт
- Количество светодиодов: 232
- 26 встроенных световых эффектов
- Размеры: 118 х 71х 32.5 мм
- Вес: 269.5 г
- Беспроводное управление через приложение для смартфона
- Питание от сети 220В через USB-C адаптер с поддержкой протокола PD 65Вт
- Питание от аккумуляторов типа Sony NP-F (приобретаются отдельно)
Комплектация:
- Осветитель
- Софтбокс
- Соты
- Рассеиватель
- Кабель USB Type-C 2,5 м
- Блок питания 65 Вт
- Крепление для установки на стойку
Обратите внимание, что аккумуляторы типа NP-F не входят в комплект и приобретаются отдельно.