Студийный видеосвет Viltrox RB-V40 предназначен для широкого спектра задач видео и фото съёмки, а также съемки блогов и проведения онлайн конференций и видео звонков. Благодаря конструкции с большой площадью свечения, а также входящего в комплект софтбокса с сотами, получается яркое, но в то же время мягкое, равномерное освещение с широким углом. RGB функционал позволяет реализовать практически любые творческие задачи.

Характеристики:

Материал корпуса: ударопрочный пластик, металл

Цветовая температура: 2500 - 10 000К (плавная регулировка)

Диапазон яркости: 0%-100% (плавная регулировка)

Мощность: 40 Вт

Количество светодиодов: 232

26 встроенных световых эффектов

Размеры: 118 х 71х 32.5 мм

Вес: 269.5 г

Беспроводное управление через приложение для смартфона

Питание от сети 220В через USB-C адаптер с поддержкой протокола PD 65Вт

Питание от аккумуляторов типа Sony NP-F (приобретаются отдельно)

Комплектация:

Осветитель

Софтбокс

Соты

Рассеиватель

Кабель USB Type-C 2,5 м

Блок питания 65 Вт

Крепление для установки на стойку

Обратите внимание, что аккумуляторы типа NP-F не входят в комплект и приобретаются отдельно.