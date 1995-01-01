Viltrox P12 – это светодиодный жезл длиной около 60 см. Осветитель разделен на 12 отрезков («пикселей»), каждый из которых может управляться индивидуально, независимо от своих соседей. Это позволяет создавать различные световые эффекты с плавными переливами цветов и «погоней» пикселей (chase). Всего используется 144 светодиода: 48 холодных белых, 48 теплых и 48 RGB. Управление возможно как с помощью кнопок на рукояти прибора, так и дистанционным способом: с помощью пульта управления RC-11 (продается отдельно), мобильного приложения Viltrox Link или через DMX консоль (подключается через USB адаптер, который продается отдельно).

Viltrox P12 работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 7.4В 2500 мАч, который в состоянии обеспечить до 2.5 часов работы с полной мощностью (10 Вт). Возможно постоянное питание через USB Type C порт.

С обоих торцов осветителя имеются стандартные штативные гнезда 1/4"-20, что позволяет устанавливать Viltrox P12 на различные стойки, журавли и другие крепления, а также соединять 2 и более осветителей друг с другом при помощи простейших адаптеров. В торцах прибора также расположены мощные магниты, которые дают возможность разместить осветитель на различных стальных поверхностях.

Viltrox P12 позволит вас создать необычное, творческое освещение для съемки музыкальных клипов, рекламы, интервью, подкастов и других сюжетов. Может применяться и в фотографии: для рисования цветом, подсветки отдельных зон или деталей фона.

Характеристики