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Осветитель Viltrox P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт

  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
  • P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
Код товара:УТ-00076672
Артикул:P12

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Viltrox P12 – это светодиодный жезл длиной около 60 см. Осветитель разделен на 12 отрезков («пикселей»), каждый из которых может управляться индивидуально, независимо от своих соседей. Это позволяет создавать различные световые эффекты с плавными переливами цветов и «погоней» пикселей (chase). Всего используется 144 светодиода: 48 холодных белых, 48 теплых и 48 RGB. Управление возможно как с помощью кнопок на рукояти прибора, так и дистанционным способом: с помощью пульта управления RC-11 (продается отдельно), мобильного приложения Viltrox Link или через DMX консоль (подключается через USB адаптер, который продается отдельно).

Viltrox P12 работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 7.4В 2500 мАч, который в состоянии обеспечить до 2.5 часов работы с полной мощностью (10 Вт). Возможно постоянное питание через USB Type C порт.

С обоих торцов осветителя имеются стандартные штативные гнезда 1/4"-20, что позволяет устанавливать Viltrox P12 на различные стойки, журавли и другие крепления, а также соединять 2 и более осветителей друг с другом при помощи простейших адаптеров. В торцах прибора также расположены мощные магниты, которые дают возможность разместить осветитель на различных стальных поверхностях.

Viltrox P12 позволит вас создать необычное, творческое освещение для съемки музыкальных клипов, рекламы, интервью, подкастов и других сюжетов. Может применяться и в фотографии: для рисования цветом, подсветки отдельных зон или деталей фона.

Характеристики
  • Тип света: светодиодный жезл, 12 индивидуальных пикселей
  • Мощность: 10 Вт
  • Световой поток: 408 лм
  • Цветовая температура: 2500К - 8500К
  • Индекс CRI: 95+
  • Регулировка мощности: 0 - 100%, плавная
  • Угол освещения: нет данных
  • Дистанционное управление: мобильное приложение Viltrox Link, пульт ДУ RC-11 (продается отдельно), DMX через USB
  • Работа от аккумулятора: встроенный литий-ионный аккумулятор 7.4В 2500 мАч, около 2.5 часов работы
  • Работа от сети: зарядка и постоянное питание от сети через USB Type C (5В 2А, 9В 2А, 12В 2А)
  • Система охлаждения: пассивная
  • Тип крепления: резьба с обоих торцов 1/4"-20 + магнитное крепление
  • Вес: 406 г
  • Размеры: 58 х 4 х 4 см
  • Комплектация: осветитель, чехол (картонный тубус), документация
  • Страна производства: Китай