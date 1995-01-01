Осветитель Viltrox P12, 12 RGB пикселей, 2500-8500К, 10 Вт
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Характеристики
Описание
Viltrox P12 – это светодиодный жезл длиной около 60 см. Осветитель разделен на 12 отрезков («пикселей»), каждый из которых может управляться индивидуально, независимо от своих соседей. Это позволяет создавать различные световые эффекты с плавными переливами цветов и «погоней» пикселей (chase). Всего используется 144 светодиода: 48 холодных белых, 48 теплых и 48 RGB. Управление возможно как с помощью кнопок на рукояти прибора, так и дистанционным способом: с помощью пульта управления RC-11 (продается отдельно), мобильного приложения Viltrox Link или через DMX консоль (подключается через USB адаптер, который продается отдельно).
Viltrox P12 работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 7.4В 2500 мАч, который в состоянии обеспечить до 2.5 часов работы с полной мощностью (10 Вт). Возможно постоянное питание через USB Type C порт.
С обоих торцов осветителя имеются стандартные штативные гнезда 1/4"-20, что позволяет устанавливать Viltrox P12 на различные стойки, журавли и другие крепления, а также соединять 2 и более осветителей друг с другом при помощи простейших адаптеров. В торцах прибора также расположены мощные магниты, которые дают возможность разместить осветитель на различных стальных поверхностях.
Viltrox P12 позволит вас создать необычное, творческое освещение для съемки музыкальных клипов, рекламы, интервью, подкастов и других сюжетов. Может применяться и в фотографии: для рисования цветом, подсветки отдельных зон или деталей фона.
- Тип света: светодиодный жезл, 12 индивидуальных пикселей
- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 408 лм
- Цветовая температура: 2500К - 8500К
- Индекс CRI: 95+
- Регулировка мощности: 0 - 100%, плавная
- Угол освещения: нет данных
- Дистанционное управление: мобильное приложение Viltrox Link, пульт ДУ RC-11 (продается отдельно), DMX через USB
- Работа от аккумулятора: встроенный литий-ионный аккумулятор 7.4В 2500 мАч, около 2.5 часов работы
- Работа от сети: зарядка и постоянное питание от сети через USB Type C (5В 2А, 9В 2А, 12В 2А)
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: резьба с обоих торцов 1/4"-20 + магнитное крепление
- Вес: 406 г
- Размеры: 58 х 4 х 4 см
- Комплектация: осветитель, чехол (картонный тубус), документация
- Страна производства: Китай