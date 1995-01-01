Механический адаптер для установки объективов Nikon F на беззеркальные камеры Sony E (APS-C и 35 мм). Адаптер без электроники, фокусировка и установка экспозиции производятся вручную. На корпусе предусмотрено кольцо управления диафрагмой для объективов Nikon с индексом G (без кольца диафрагмы на корпусе), адаптер также совместим с объективами AF D, AI и более ранней мануальной оптикой. Адаптер несовместим с объективами Nikon, имеющими электромагнитное управление диафрагмой (индекс Е), а также с AF-P объективами.

Корпус адаптера полностью металлический. Штативная лапка съемная, штативное гнездо 1/4".

Размеры: 67 х 34 мм

Вес 166 г