Адаптер Viltrox NF-NEX, с Nikon F на Sony E
Код товара : УТ-00046333
Артикул : NF-NEX
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.301
Описание
Механический адаптер для установки объективов Nikon F на беззеркальные камеры Sony E (APS-C и 35 мм). Адаптер без электроники, фокусировка и установка экспозиции производятся вручную. На корпусе предусмотрено кольцо управления диафрагмой для объективов Nikon с индексом G (без кольца диафрагмы на корпусе), адаптер также совместим с объективами AF D, AI и более ранней мануальной оптикой. Адаптер несовместим с объективами Nikon, имеющими электромагнитное управление диафрагмой (индекс Е), а также с AF-P объективами.
Корпус адаптера полностью металлический. Штативная лапка съемная, штативное гнездо 1/4".
Размеры: 67 х 34 мм
Вес 166 г