Механический адаптер для установки объективов Nikon F на камеры формата Micro 4/3. На корпусе предусмотрено кольцо управления диафрагмой для объективов с индексом G (без кольца диафрагмы на корпусе), также совместим с объективами AF D, AI и более ранней мануальной оптикой. Связь между камерой и объективом отсутствует, фокусировка осуществляется вручную. Адаптер выполнен в пластиковом корпусе, байонетные крепления с обеих сторон металлические. Штативный адаптер («лапку») можно снять при желании.

Адаптер несовместим с объективами Nikon, имеющими электромагнитное управление диафрагмой (индекс Е), а также с AF-P объективами.