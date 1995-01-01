Адаптер Viltrox NF-M4/3, для объективов Nikon F на камеры Micro 4/3
Код товара:УТ-00046334
Артикул:NF-M4/3
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаNikon F
Камера, системаMicro 4/3
Вес (брутто), кг0.500
Описание
Механический адаптер для установки объективов Nikon F на камеры формата Micro 4/3. На корпусе предусмотрено кольцо управления диафрагмой для объективов с индексом G (без кольца диафрагмы на корпусе), также совместим с объективами AF D, AI и более ранней мануальной оптикой. Связь между камерой и объективом отсутствует, фокусировка осуществляется вручную. Адаптер выполнен в пластиковом корпусе, байонетные крепления с обеих сторон металлические. Штативный адаптер («лапку») можно снять при желании.
Адаптер несовместим с объективами Nikon, имеющими электромагнитное управление диафрагмой (индекс Е), а также с AF-P объективами.