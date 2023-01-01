Адаптер Viltrox NF-M4/3, с Nikon F на Micro 4/3
Код товара : УТ-00046334
Артикул : NF-M4/3
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Механический адаптер для установки объективов Nikon F на камеры формата Micro 4/3. На корпусе предусмотрено кольцо управления диафрагмой для объективов с индексом G (без кольца диафрагмы на корпусе), также совместим с объективами AF D, AI и более ранней мануальной оптикой. Связь между камерой и объективом отсутствует, фокусировка осуществляется вручную. Адаптер выполнен в пластиковом корпусе, байонетные крепления с обеих сторон металлические. Штативный адаптер («лапку») можно снять при желании.
Адаптер несовместим с объективами Nikon, имеющими электромагнитное управление диафрагмой (индекс Е), а также с AF-P объективами.