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Адаптер Viltrox NF-M1, для объективов Nikon F на камеры Micro 4/3

  • NF-M1, с Nikon F на Micro 4/3
  • NF-M1, с Nikon F на Micro 4/3
  • NF-M1, с Nikon F на Micro 4/3
  • NF-M1, с Nikon F на Micro 4/3
  • NF-M1, с Nikon F на Micro 4/3
  • NF-M1, с Nikon F на Micro 4/3
  • NF-M1, с Nikon F на Micro 4/3
Код товара:УТ-00046339
Артикул:NF-M1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Автофокусный адаптер Viltrox NF-M1 позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F на камеры системы Micro 4/3 (Olympus, Panasonic, Blackmagic). Благодаря электронике адаптера, а также механическому приводу диафрагмы, поддерживаются все функции объектива: автофокус, автоэкспозиция, работа оптической стабилизации, передача EXIF мета-данных. USB порт позволяет пользователю самостоятельно обновлять прошивку адаптера по мере выхода новых версий. Крепления с обеих сторон выполнены из хромированной латуни, контакты позолочены для лучшей передачи сигнала. Штативная лапка у этого адаптера несъемная.

Совместимость:

Автофокус поддерживается всеми объективами со встроенным мотором фокусировки: Nikon AF-S серии.
Управление диафрагмой поддерживается всеми объективами со встроенным электромагнитным приводом (Nikon E) и с рычажковым управлением (Nikon G). Для более ранних версий (Nikon D и AI) диафрагму следует устанавливать вручную на объективе, но ее текущее значение автоматически передается на камеру благодаря электронике.

Размеры: 78 х 66 мм
Вес: 126 г

Адаптер тестировался со следующими объективами:

Nikon

  • AF-S 18-35mm 1:3.5-4.5 G ED
  • AF-S 14-24mm 1:2.8 G ED N
  • AF-S 16-35mm 1:1.4 G ED VR N
  • AF-S 16-85mm 1:3.5-5.6 G ED DX VR
  • AF-S 24-120mm 1:4 G ED N VR
  • AF-S 18-105mm 1:3.5-5.6mm G ED DX VR
  • AF-S 18-140mm 1:3.5-5.6 G ED DX VR
  • AF-S 18-135mm 1:3.5-5.6 G ED DX
  • AF-S 24-85mm 1:3.5-4.5 G ED
  • AF-S 24-70mm 1:2.8 G ED N
  • AF-S 24-70mm 1:2.8 E ED VR N
  • AF-S 70-200mm 1:2.8 G ED VR
  • AF-S 70-200mm 1:4 G ED N VR
  • AF-S 70-200mm 1:2.8 E FL ED N VR
  • AF-S 55-300mm 1:4.5-5.6 G ED DX VR
  • AF-S 70-300mm 1:4.5-5.6 G ED VR
  • AF-S 80-400mm 1:4.5-5.6 G ED N VR
  • AF-S 200-500mm 1:5.6 E ED VR
  • AF-S 20mm 1:1.8 G ED N
  • AF-S 24mm 1:1.4 G ED N
  • AF-S 24mm 1:1.8 G ED N
  • AF-S 28mm 1:1.8 G N
  • AF-S 35mm 1:1.8 G DX
  • AF-S 35mm 1:1.4 G N
  • AF-S 40mm 1:2.8 G DX
  • AF-S 105mm 1:2.8 G ED N MICRO VR
  • AF-S 85mm 1:1.4 G N
  • AF-S 85mm 1:1.8 G
  • AF-S 50mm 1:1.4 G
  • AF-S 50mm 1:1.8 G
  • AF-S 50mm 1:1.8 G DF
  • AF 50mm 1:1.8 D (MF）
  • AF-S 300mm 1:4 D ED

Tamron

  • 35mm F/1.8 SP Di VC USD F012
  • 45mm F/1.8 Di VC USD F013
  • 60mm 1:2 MACRO SP Di II G005
  • 90mm 1:2.8 MACRO SP VC 1:1 USD Di F004
  • 90mm 1:2.8 SP Di MACRO 1:1 VC USD F017
  • 11-18mm 1:4.5-5.6 A13 SP AF ASPHERICAL DiII LD [IF] （MF）
  • 18-400mm 1:3.5-6.3 Di II VC HLD B028
  • 15-30mm 1:2.8 SP VC USD Di A012
  • 28-300mm 1:3.5-6.3 MACRO AF ASPHERICAL LD (IF) 185D （MF）
  • 24-70mm 1:2.8 Di VC USD G2 SP A032
  • 10-24mm 1:3.5-4.5 Di II VC HLD B023
  • 70-200mm 1:2.8 (IF) MACRO A001 LD Di SP

Sigma

  • 17-50mm 1:2.8 EX HSM DC OS
  • 18-35mm 1:1.8 DC 013
  • A 24-105mm 1:1.4 DG 013
  • A 20mm 1:1.4 DG 015
  • A 35mm 1:1.4 DG 012
  • A 85mm 1:1.4 DG 016
  • 12-24mm 1:4.5-5.6 II DG HSM
  • C 18-200mm 1:3.5-6.3 DC 014
  • 70-200mm 1:2.8 APO DG HSM EX OS
  • 150-600mm 1:5-6.3 S DG

Проверенные камеры:

Panasonic

  • LUMIX GH4 firmware 2.7
  • LUMIX GH5 firmware 2.6
  • LUMIX GH5s firmware 1.0
  • LUMIX GF5 firmware 1.0
  • LUMIX GF1 firmware 1.2
  • LUMIX GX9 firmware 1.4
  • LUMIX G9 firmware 2.1
Olympus
  • E-M1 II firmware 3.0
  • E-M10 III firmware 1.1
  • E-M5 firmware 2.2
Blackmagic BMPCC 4K firmware 6.91 (не поддерживает автофокус)
Z CAM E2 firmware 0.95 (не поддерживает автофокус)