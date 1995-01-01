Адаптер Viltrox NF-M1, для объективов Nikon F на камеры Micro 4/3
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Характеристики
Описание
Автофокусный адаптер Viltrox NF-M1 позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F на камеры системы Micro 4/3 (Olympus, Panasonic, Blackmagic). Благодаря электронике адаптера, а также механическому приводу диафрагмы, поддерживаются все функции объектива: автофокус, автоэкспозиция, работа оптической стабилизации, передача EXIF мета-данных. USB порт позволяет пользователю самостоятельно обновлять прошивку адаптера по мере выхода новых версий. Крепления с обеих сторон выполнены из хромированной латуни, контакты позолочены для лучшей передачи сигнала. Штативная лапка у этого адаптера несъемная.
Совместимость:
Автофокус поддерживается всеми объективами со встроенным мотором фокусировки: Nikon AF-S серии.
Управление диафрагмой поддерживается всеми объективами со встроенным электромагнитным приводом (Nikon E) и с рычажковым управлением (Nikon G). Для более ранних версий (Nikon D и AI) диафрагму следует устанавливать вручную на объективе, но ее текущее значение автоматически передается на камеру благодаря электронике.
Размеры: 78 х 66 мм
Вес: 126 г
Адаптер тестировался со следующими объективами:
Nikon
- AF-S 18-35mm 1:3.5-4.5 G ED
- AF-S 14-24mm 1:2.8 G ED N
- AF-S 16-35mm 1:1.4 G ED VR N
- AF-S 16-85mm 1:3.5-5.6 G ED DX VR
- AF-S 24-120mm 1:4 G ED N VR
- AF-S 18-105mm 1:3.5-5.6mm G ED DX VR
- AF-S 18-140mm 1:3.5-5.6 G ED DX VR
- AF-S 18-135mm 1:3.5-5.6 G ED DX
- AF-S 24-85mm 1:3.5-4.5 G ED
- AF-S 24-70mm 1:2.8 G ED N
- AF-S 24-70mm 1:2.8 E ED VR N
- AF-S 70-200mm 1:2.8 G ED VR
- AF-S 70-200mm 1:4 G ED N VR
- AF-S 70-200mm 1:2.8 E FL ED N VR
- AF-S 55-300mm 1:4.5-5.6 G ED DX VR
- AF-S 70-300mm 1:4.5-5.6 G ED VR
- AF-S 80-400mm 1:4.5-5.6 G ED N VR
- AF-S 200-500mm 1:5.6 E ED VR
- AF-S 20mm 1:1.8 G ED N
- AF-S 24mm 1:1.4 G ED N
- AF-S 24mm 1:1.8 G ED N
- AF-S 28mm 1:1.8 G N
- AF-S 35mm 1:1.8 G DX
- AF-S 35mm 1:1.4 G N
- AF-S 40mm 1:2.8 G DX
- AF-S 105mm 1:2.8 G ED N MICRO VR
- AF-S 85mm 1:1.4 G N
- AF-S 85mm 1:1.8 G
- AF-S 50mm 1:1.4 G
- AF-S 50mm 1:1.8 G
- AF-S 50mm 1:1.8 G DF
- AF 50mm 1:1.8 D (MF）
- AF-S 300mm 1:4 D ED
Tamron
- 35mm F/1.8 SP Di VC USD F012
- 45mm F/1.8 Di VC USD F013
- 60mm 1:2 MACRO SP Di II G005
- 90mm 1:2.8 MACRO SP VC 1:1 USD Di F004
- 90mm 1:2.8 SP Di MACRO 1:1 VC USD F017
- 11-18mm 1:4.5-5.6 A13 SP AF ASPHERICAL DiII LD [IF] （MF）
- 18-400mm 1:3.5-6.3 Di II VC HLD B028
- 15-30mm 1:2.8 SP VC USD Di A012
- 28-300mm 1:3.5-6.3 MACRO AF ASPHERICAL LD (IF) 185D （MF）
- 24-70mm 1:2.8 Di VC USD G2 SP A032
- 10-24mm 1:3.5-4.5 Di II VC HLD B023
- 70-200mm 1:2.8 (IF) MACRO A001 LD Di SP
Sigma
- 17-50mm 1:2.8 EX HSM DC OS
- 18-35mm 1:1.8 DC 013
- A 24-105mm 1:1.4 DG 013
- A 20mm 1:1.4 DG 015
- A 35mm 1:1.4 DG 012
- A 85mm 1:1.4 DG 016
- 12-24mm 1:4.5-5.6 II DG HSM
- C 18-200mm 1:3.5-6.3 DC 014
- 70-200mm 1:2.8 APO DG HSM EX OS
- 150-600mm 1:5-6.3 S DG
Проверенные камеры:
Panasonic
- LUMIX GH4 firmware 2.7
- LUMIX GH5 firmware 2.6
- LUMIX GH5s firmware 1.0
- LUMIX GF5 firmware 1.0
- LUMIX GF1 firmware 1.2
- LUMIX GX9 firmware 1.4
- LUMIX G9 firmware 2.1
- E-M1 II firmware 3.0
- E-M10 III firmware 1.1
- E-M5 firmware 2.2